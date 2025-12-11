Pérez-Reverte anuncia a Vila-Matas como Premio Zenda de Honor: "En estos tiempos de navajeo, tiene más valor"

MADRID, 11 Dic. 2025 (Europa Press) -

El Premio Zenda de Honor, galardón organizado por la revista literaria, ha recaído en su segunda edición en Enrique Vila-Matas (Barcelona, 1948), por ser "un creador que ha desafiado desde hace medio siglo las convenciones y rutinas literarias", según ha anunciado el autor Arturo Pérez-Reverte este jueves.

Así, el autor de 'El capitán Alatriste' ha asegurado que en tiempos de "navajeo" y "polarización", es "extraño" que un jurado se haya puesto de acuerdo para premiar estos autores y ha destacado el valor de estos reconocimientos.

"En estos tiempos de polarización y navajeo, en que todo el mundo parece que está en trincheras y dispara contra las trincheras de que quien esté en ella, donde todo está tan revuelto y tan crispado, conseguir un jurado en el cual están representados todos los medios de comunicación españoles en lo que se refiere a la cultura y que estén de acuerdo, que conversen, que dialoguen que lleguen a conclusiones brillantes. Lo infrecuente de eso, lo extraño de eso en estos momentos actualmente, es lo que hace que este premio tenga para nosotros además un valor especial", ha apuntado Pérez-Reverte.

Así, ha añadido que estos premios son un "ejemplo" de lo que puede ser la cultura en España cuando está en manos "de gente razonable y digna".

El resto de los nueve ganadores son Paco Cerdà, Chantal Maillard, Anna Caballé, Najat El Hachmi, Esther L. Calderón, Libros del Asteroide, José María Micó, Letras Corsarias y eBiblio. Además, Manuel Ángel Cuenca López ha ganado el Premio Especial Zenda-Edhasa.

Precisamente, Cerdá ha ganado el Premio Zenda de Narrativa por 'Presentes' (Alfaguara), según el jurado "una novela de no ficción que funciona como una especie de panóptico donde es posible intuir y vivir en la España de 1936".

La ganadora del Premio Zenda de Poesía es Chantal Maillard (Bruselas, 1951) por 'Poesía completa. 1988-2022' (Tusquets), autora de "una escritura que estremece e impulsa en su decantación, en su rigor y en la rotunda capacidad de proponer al lector una insólita aventura estética y emocional".

El Premio Zenda de Ensayo ha distinguido a Anna Caballé (Hospitalet de Llobregat, 1954), por 'Íntima Atlántida. Vida de Rosa Chacel' (Taurus), donde "ha sabido descifrar las claves de una de las personalidades más complejas de la cultura española del siglo XX".

Después, el Zenda Infantil y Juvenil premia a Najat El Hachmi (Beni Sidel, Marruecos, 1979), por 'Los secretos de Nur' (Destino), "una novela que destila amor por los libros y por el oficio de escribir en cada una de sus páginas".

El Premio Zenda Ópera prima, a Esther L. Calderón, por 'Pipas' (Pepitas de Calabaza). "La mezcla de ternura, humor y bajos fondos resulta brillante y adictiva", ha señalado el jurado. Libros del Asteroide ha ganado el Premio Zenda Editorial "por una larga y valiente labor que ha revalorizado grandes clásicos recientes, al tiempo que ha encontrado voces nuevas capaces de enriquecer nuestras letras desde los géneros de la narrativa y el ensayo".

Por otro lado, José María Micó (Barcelona, 1961) ha obtenido el Premio Zenda de Traducción. "Su trabajo en la versión al castellano de clásicos italianos como el 'Orlando furioso' de Ariosto o 'La Divina Comedia' de Dante le han valido un puesto de honor en el panorama de la traducción en nuestro país".

Finalmente, Letras Corsarias ha sido distinguida con el Premio Zenda Librería "por ser un auténtico referente cultural de Salamanca y crear un espacio único de intercambio intelectual y de entusiasmo por la lectura". Y el Premio Zenda Innovación ha recaído en eBiblio, el servicio de préstamo de las bibliotecas públicas españolas.

Pérez-Reverte ha asegurado que el premio a Vila-Matas no le costó al jurado ni un momento decidirlo y aceptar la propuesta de manera unánime.

El jurado ha estado compuesto por Guillermo Altares, redactor jefe de 'El País'; Nuria Azancot, redactora jefe de 'El Cultural' de 'El Español'; Pepa Blanes, jefa de cultura en la 'Cadena SER'; Laura Barrachina, periodista cultural, colaboradora de 'Abril'; Jesús García Calero, director de 'ABC Cultural'; Irene Hernández Velasco, jefa de Cultura de 'El Confidencial'; Antonio Lucas, 'Página 2 de 3poeta' y periodista de 'El Mundo'; Alberto Olmos, escritor y columnista; Javier Ors, jefe de Cultura de 'La Razón'; Santos Sanz Villanueva, crítico cultural, y Sergio Vila-Sanjuán, director de Cultura/s en 'La Vanguardia'.

Además participan Álvaro Colomer, redactor jefe de Zenda, secretario del jurado, y Leandro Pérez, director de Zenda, coordinador del jurado.

Los reconocimientos se entregarán el próximo martes 13 de enero de 2026 y al igual que en la primera edición tendrá lugar en la Real Fábrica de Tapices.