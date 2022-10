Pérez-Reverte ensalza la adaptación de 'La piel del tambor': "Son mis personajes, mis lugares, mis historias"

Arturo Pérez-Reverte ha ensalzado la adaptación cinematográfica de su novela 'La piel del tambor', dirigida por el director Sergio Dow, al afirmar que "ha reconocido su novela", que está protagonizada por Richard Armitage, Amaia Salamanca, Paul Freeman o Rodolfo Sancho, entre otros, y que se estrena en los cines el próximo 21 de octubre.

"La prueba del algodón para un novelista es que reconozca su novela y así ha sido. Son mis personajes, mis lugares, mis historias y eso me da una felicidad inmensa. Esta película me ha gustado mucho y es una gran película", ha asegurado en declaraciones a los medios de comunicación.

Pérez-Reverte ha estado pendiente de la película pero, como ha asegurado, no ha querido interferir en ella porque en estos casos le gusta mantenerse lejos de la cinta. "Yo creo que un autor debe cobrar la novela y retirarse. No me necesitaban para nada", ha afirmado.

La cinta, que cuenta con un elenco internacional, se ha rodado en Sevilla y a pesar de contar con actores españoles se ha rodado al completo en inglés para lograr una mayor difusión. Richard Armitage, conocido por su papel de Thorin en 'El Hobbit', encarna al Padre Quart y su buen desempeño le ha valido para que Reverte haya elogiado su actuación.

"Ha estado formidable. Es mi cura, yo lo imaginé como es él. Guapo, alto, duro, un cura que sabe moverse por terrenos sucios. Ha hecho un trabajo extraordinario y me he quedado asombrado", ha sentenciado.

El escritor ha añadido que esta cinta, junto con 'El maestro de esgrima' candidata a los Premios Goya en 1993, ha sido de las mejores películas que han realizado con un texto suyo.

Por su parte, Armitage, en declaraciones a Europa Press, también ha alabado la creación de Pérez Reverte al moldear un personaje "misterioso" como el Padre Quart y ha explicado cómo ha sido trabajar con un elenco de actores españoles. "Ha sido una experiencia de aprendizaje. Me ha tocado conocer a gente con una barrera en el idioma que luego no ha existido. Nos las hemos arreglado para encontrar el camino", ha afirmado.

'La piel del tambor' ha sido la primera película en inglés para Amaia Salamanca, que encarna el papel de la aristócrata Macarena Bruner, lo que le ha llevado a "ser muy metódica" con el idioma. "Al principio había algo de presión pero deseaba estar en este proyecto. Pérez Reverte es un maravilloso escritor, el reto de hablar en inglés, todo eran alicientes y quería estar a la altura", ha explicado en declaraciones a Europa Press.

Al respecto, Armitage ha defendido la labor que ha realizado Amaia Salamanca, y otros actores como Alicia Borrachero, Unax Ugalde o Carlos Cuevas, quienes también han tenido que utilizar el inglés durante toda la película. "Creo que los españoles no apreciaís lo bonito que suena el inglés con vuestro acento porque siempre estaban pidiendo disculpas. Sin embargo, yo estaba hipnotizado porque era hermoso", ha comentado.

2º largometraje del director sergio dow

'La piel del tambor' es una producción Enrique Cerezo y cuenta con la participación de RTVE y Amazon Prime Video. La película es el segundo largometraje de Sergio Dow, que ha recordado qué sintió la primera vez que leyó la novela.

"Cuando decido hacer la película es a partir de su lectura. La leí hace muchos años en un aeropuerto e identifiqué su clara vocación cinematográfica, la riqueza de los personajes, su historia, etc", ha desvelado.

Al respecto, ha reconocido que ha tenido una "gran responsabilidad" al tratarse de una "novela emblemática" pero tras los elogios de Pérez-Reverte "se ha ido toda presión". Asimismo, el director ha alabado la ciudad de Sevilla y la gran experiencia que ha vivido todo su equipo.

"Rodar allí ha sido el gran placer. Es la ciudad más encantadora que yo recuerdo, la más extraordinaria. Hemos tenido un gran apoyo de toda su gente. No hubiera podido ser una experiencia más grata", ha admitido.

Europa Press