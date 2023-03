Pérez y Alonso desde primera línea en Arabia Saudita, Verstappen retrasado

El mexicano Sergio Pérez (Red Bull) saldrá desde la 'pole position' el domingo en el Gran Premio de Arabia Saudita tras lograr el mejor tiempo en la sesión de clasificación disputada este sábado, mientras que el español Fernando Alonso (Aston Martin) partirá segundo.

El vigente doble campeón mundial, Max Verstappen, tuvo un problema de motor en su Red Bull durante la segunda manga de las clasificaciones (Q2), por lo que en la carrera del domingo saldrá en el puesto decimoquinto.

Verstappen, que había dominado las tres sesiones de ensayos libres y la primera manga de la sesión de clasificación (Q1), perdió de repente potencia en la Q2 y afirmó por radio, en un mensaje en inglés, que tenía "un problema de motor".

- 'Problema de transmisión' -

El neerlandés, que ganó a principios de mes la primera carrera de la nueva temporada en Baréin, se ve ahora muy mermado de cara a la carrera del domingo en el circuito urbano de Yedá.

Tras parar, Verstappen regresó a su 'stand' muy serio y su escudería señaló en Twitter que el coche había sufrido "un problema de transmisión".

"He sentido que el coche iba increíble. Es una pena que Max haya quedado fuera", declaró Pérez sobre su compañero con una sensación agridulce.

En un trazado ultrarrápido, Pérez repitió la pole position de 2022, que era la única en su carrera. El domingo intentará mejorar la cuarta plaza que obtuvo hace un año.

A pesar de los problemas de Verstappen, la escudería Red Bull mostró de nuevo en Arabia Saudita que su monoplaza es superior a la competencia y que será difícil que uno de los otros equipos le pelee los títulos de piloto y constructor.

Alonso, que a sus 41 años inició la temporada con un tercer puesto en Baréin, le acompañará en la primera línea, con el podio de nuevo como gran objetivo.

"Fin de semana bueno para nosotros. El coche ha rendido muy bien, veremos a ver qué podemos hacer desde aquí. Tengo confianza, el coche es bueno y la carrera es nuestro punto fuerte", dijo el campeón del mundo en 2005 y 2006.

"No creo que podamos competir con los Red Bull, pero tampoco es nuestro objetivo. Lo importante es lograr puntos para el Mundial de constructores", añadió el español.

- Hamilton lejos de la cabeza -

El monegasco de Ferrari Charles Leclerc, que finalizó segundo la Q3 a 155 milésimas de Pérez, partirá desde la 12ª posición por una sanción de diez plazas en la parrilla de salida tras reemplazar un componente eléctrico en Baréin, donde tuvo que abandonar.

La segunda línea será ocupada por el británico George Russell (Mercedes) y el español Carlos Sainz Jr (Ferrari), que limitó los daños de la Scuderia.

El siete veces campeón mundial Lewis Hamilton (Mercedes) partirá séptimo, justo por delante del debutante australiano Oscar Piastri (McLaren), que saldrá desde una notable octava plaza en su segunda carrera en la F1.

"Tuve algunas dificultades hoy, me costó encontrar la velocidad. Por el momento no me siento realmente conectado con el coche. Vamos a trabajar para mejorar nuestra confianza en las próximas carreras", declaró Hamilton.

