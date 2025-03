Pérez y Povea firman un doblete cubano en el triple salto, Peleteiro bronce

Las cubanas Leyanis Pérez y Liadagmis Povea lograron el oro y la plata en el concurso de triple salto del Mundial de pista cubierta, este sábado en Nankín (China), con la española Ana Peleteiro en el tercer escalón del podio.

"Estoy más que satisfecha con esta primera medalla de oro para mí en un campeonato del mundo", aseguró Pérez, plata mundial en pista cubierta en 2024 y bronce mundial al aire libre en 2023, tras su victoria.

"Los cubanos nos preparamos mucho, cuando llegas al equipo de salto es porque llevas mucho tiempo preparándote. Nos toca por lo tanto seguir el legado que tiene nuestro país en esta prueba", apuntó.

Peleteiro, de 29 años y oro europeo hace dos semanas, suma ya nueve medallas en grandes campeonatos -Juegos Olímpicos, Mundiales y Europeos al aire libre y de pista cubierta-.

"No es fácil y menos hoy. Muchas molestias desde el principio de la competición... Sabía que hoy el oro estaba lejos porque me dolía la rodilla pero creía que la plata la podía atacar... Pero estoy contenta, si me lo dicen hace un mes no me lo hubiera imaginado", dijo la española.

Este bronce lo consiguió con un mejor salto de 14,29 metros. Pérez logró el oro con 14,93 metros mientras que su compatriota Povea fue plata con 14,57.

La competición venía marcada por el estado de forma de la campeona olímpica dominiquesa Thea Lafond, campeona del mundo de pista cubierta hace un año en Glasgow y sin competir en todo el invierno boreal.

Su mejor salto en Nankín fue apenas de 14,18 y acabó cuarta.

- Duplantis y Holloway, el tercero -

Este sábado los grandes nombres no fallaron. La estrella sueca del salto con pértiga Armand Duplantis logró su tercer título mundial consecutivo en pista cubierta al superar los 6,15 m en su primer intento, sin intentar luego batir su propio récord mundial (6,27 m).

En una competición llena de giros inesperados, Duplantis se impuso pero fue más desafiado de lo habitual por sus rivales, especialmente por el griego Emmanouil Karalis, quien superó los 6,05 m en su primer intento.

El estadounidense Sam Kendricks completó el podio con 5,90 m.

Mondo Duplantis y Emmanouil 'Manolo' Karalis libraron una gran batalla, con el griego poniendo en aprietos al sueco, poco acostumbrado a tener que saltar más de 6,05 m para asegurarse la victoria.

Al superar en la misma noche los 6 metros, seguido de 6,05 m, 6,10 m y 6,15 m, Mondo Duplantis, visiblemente fatigado, decidió detener su competición una vez asegurada la medalla de oro, sin intentar nuevamente superar su récord mundial (6,27 m).

Como Duplantis, el vallista estadounidense Grant Holloway logró su tercer oro en sala consecutivo al imponerse en los 60 m vallas, superando la línea en 7 segundos y 42 centésimas, por delante del francés Wilhem Belocian (7.54) y del chino Junxi Liu (7.55).

"Ganar el Mundial tres veces seguidas en sala (2022, 2024 y 2025) y tres al aire libre (2019, 2022 y 2023 en 110 metros vallas) creo que soy la primera persona en la historia en conseguirlo", subrayó Holloway.

- Ingebrigtsen, primer paso del doblete -

Además, el noruego Jakob Ingebrigtsen ganó el título mundial de 3.000 m en pista cubierta, con un tiempo de 7 min, 46 seg y 09, por delante del etíope Berihu Aregawi (7:46.25) y del australiano Ky Robinson (7:47.09).

Siempre bien posicionado, Ingebrigtsen quiso pasar al frente en la última vuelta, pero Aregawi le plantó cara antes de finalmente rendirse en los últimos 50 metros.

Este es el primer título mundial en pista cubierta para Ingebrigtsen, campeón olímpico de los 5.000 m en París-2024, que busca un doblete en Nankín 1.500 m-3.000 m como el que consiguió hace dos semanas durante el campeonato europeo en pista cubierta celebrado en los Países Bajos.

"Es genial. Tuve la suerte de poder probarme ayer en la pista y estoy muy feliz esta noche, gracias a todos", dijo Ingebrigtsen.

Si logra ganar el domingo la final del 1.500 m, concluirá la temporada bajo techo invicto, entre el título europeo en cross, récords mundiales en los 1.500 m y la milla en pista cubierta, y dos dobletes 1.500-3.000 m en los campeonatos europeos y mundiales.

