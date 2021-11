Perficient Anuncia la asociación con el Equipo Latinoamericano de Constructores de Bots, RioBotz

San louis--(business wire)--nov. 17, 2021--

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (鈥淧erficient鈥), la consultora digital l铆der global que est谩 transformando a las empresas y marcas m谩s importantes del mundo, anunci贸 hoy una asociaci贸n con el equipo de construcci贸n de robots con sede en Brasil, RioBotz, y su robot campe贸n 鈥淢inotauro鈥.

鈥淏attleBots es el resultado es una fusi贸n entre ciencia y deporte y es la competencia de pelea de robots m谩s popular del mundo siendo un marco perfecto para tener presencia ante los entusiastas de STEM (ciencia, tecnolog铆a, ingenier铆a y matem谩ticas) y de las futuras generaciones de talento tecnol贸gico鈥, se帽al贸 Bill Davis, vicepresidente de marketing de Perficient. 鈥淓stamos orgullosos de apoyar al talentoso equipo de RioBotz y su incre铆ble robot Minotauro en la competencia que ser谩 televisada a nivel mundial de este a帽o鈥.

BattleBots se transmite a m谩s de 150 pa铆ses y se espera que la sexta temporada salga al aire pronto en el Canal Discovery.

鈥淟a competencia de robots es enfocada en la innovaci贸n, la ingenier铆a y energ铆as, y estamos muy entusiasmados de asociarnos con un l铆der digital global din谩mico como Perficient鈥, se帽al贸 Carlos Souza Jr., l铆der del equipo de RioBotz. 鈥淪u generosidad ha creado un cambio positivo para impulsar a nuestro equipo este a帽o y estamos ansiosos por que comience la temporada con la marca Perficient destacada en nuestro robot Minotauro durante la competencia por el campeonato鈥.

Acerca de RioBotz

Fundado en 2003 y bajo la supervisi贸n del Profesor Marco Antonio Meggiolaro, con doctorado del MIT, RioBotz es el equipo de rob贸tica de PUC-Rio, una universidad en R铆o de Janeiro, Brasil. RioBotz dise帽a, optimiza y construye estructuras mec谩nicas, sistemas de locomoci贸n y actuadores. Aunque el equipo RioBotz se enfoca en robots de pelea, el grupo de investigaci贸n tambi茅n ha desarrollado sistemas para la industria m茅dica, militar, petrolera y energ铆as renovables.

Acerca de Perficient

Perficient es la consultor铆a l铆der global. En Perficient imaginamos, creamos, ingeniamos y ejecutamos soluciones de transformaci贸n digital que le ayudan a nuestros clientes a exceder las expectativas de su clientela, superar la competencia y crecer su negocio. Gracias a nuestras inigualables capacidades t谩cticas, creativas y tecnol贸gicas, ofrecemos grandes ideas y propuestas innovadoras, junto con un enfoque pr谩ctico, con el objetivo de ayudar a las empresas y marcas m谩s importantes del mundo a lograr el 茅xito. Perficient cotiza en el NASDAQ Global Select Market y es miembro del 铆ndice Russell 2000 y el 铆ndice S&P SmallCap 600. Para obtener m谩s informaci贸n, visite www.perficient.com.

Declaraci贸n de Puerto Seguro

Algunas declaraciones contenidas en este comunicado de prensa que no sean exclusivamente declaraciones hist贸ricas analizan las expectativas futuras o manifiestan otro tipo de informaci贸n a futuro en relaci贸n con los resultados financieros y las perspectivas de negocios de 2021. Estas declaraciones est谩n sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, incertidumbres y otros factores que podr铆an causar que los resultados reales difieran considerablemente de aquellos contemplados en estas declaraciones. La informaci贸n a futuro se basa en las intenciones, creencias, expectativas, estimaciones y proyecciones actuales de la gerencia en relaci贸n con nuestra compa帽铆a y nuestra industria. Tenga en cuenta que dichas declaraciones solo reflejan nuestras predicciones. Los hechos o resultados reales pueden diferir sustancialmente. Entre los factores importantes que podr铆an causar que nuestros resultados reales difieran considerablemente de las declaraciones a futuro se incluyen, por ejemplo, aquellos estipulados bajo el t铆tulo 鈥淔actores de riesgo鈥 en nuestro informe anual contenido en el Formulario 10-K del a帽o finalizado el 31 de diciembre de 2020.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versi贸n oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptaci贸n y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la 煤nica versi贸n del texto que tendr谩 un efecto legal.

