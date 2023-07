Perficient anuncia un plan de sucesión de líderes

Saint louis--(business wire)--jul. 31, 2023--

Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) (“Perficient”), consultora digital líder a nivel mundial que transforma las empresas y las marcas más grandes del mundo, anunció hoy que el director ejecutivo (“CEO”) Jeff Davis tiene previsto pasar al rol de director ejecutivo el 1 de octubre de 2023. Tras un riguroso proceso de planificación de sucesión, el presidente y director de operaciones Tom Hogan, ha sido nombrado como director ejecutivo de Perficient y ha sido designado para formar parte del directorio, ambos roles los asumirá el 1 de octubre de 2023.

“Haber trabajado para Perficient desde 2001 ha sido un gran honor y privilegio para mí. Durante dicho período, hemos crecido y pasamos de ser una empresa emergente a un líder global, que generó miles de puestos de trabajo, recompensó a nuestros accionistas y creó una clientela compuesta por las empresas y las marcas más importantes a nivel mundial,” señaló Davis. “Tom Hogan ha dado resultados sólidos y se ha preparado para esta función durante muchos años. Me complace que él lidere Perficient en el futuro. Más allá de Tom, la mayoría de nuestros líderes ejecutivos se han desempeñado durante más de una década y confío plenamente en ese equipo y en la posición y el potencial de Perficient en el mercado.”

David Lundeen, director principal independiente del directorio de Perficient, dijo: “En nombre del directorio, quiero agradecer a Jeff por su liderazgo extraordinario y todos los años de servicio en Perficient. Jeff ha liderado Perficient en medio de escenarios de mercado sólidos, estables y desafiantes con pulso firme. Su enfoque constante, , firmeza y determinación han generado un gran crecimiento para todos los asociados con Perficient. Así como Jeff, somos muy optimistas sobre hacia dónde se direcciona Perficient en los próximos años. Tom es el líder ideal para potenciar a Perficient hacia un futuro de crecimiento y expansión globales permanentes, y el directorio confía de manera plena y absoluta en él y todo el equipo de líderes ejecutivos.”

“Desde que me incorporé en 2008, he creído en las numerosas oportunidades de Perficient de brindar resultados impactantes a nuestros clientes, carreras increíbles a nuestros colegas y diferencias significativas para nuestras comunidades y el mundo,” manifestó el director ejecutivo electo Tom Hogan. “Le agradezco a Jeff por todos sus años de liderazgo y mentoría y al directorio por su apoyo y guía permanentes. Me honra asumir el cargo de director ejecutivo y liderar nuestra extraordinaria, ambiciosa y aspiracional organizazión hacia muchos más años de crecimiento global.”

Acerca de Perficient

Perficient es la consultora digital líder a nivel mundial. Imaginamos, creamos, diseñamos y ejecutamos soluciones de transformación digital que ayudan a nuestros clientes a superar las expectativas de sus clientes, ganarle a la competencia y desarrollar su negocio. Con capacidades estratégicas, creativas y tecnológicas sin parangón, aportamos liderazgo en pensamiento e ideas innovadoras, junto con un método práctico para ayudar a las mayores empresas y marcas del mundo a lograr el éxito. Perficient cotiza en el Nasdaq Global Select Market e integra el índice Russell 2000 y del índice S&P SmallCap 600. Para más información, visite www.perficient.com.

Declaración de Puerto Seguro

Algunas de las declaraciones incluidas en este comunicado de prensa que no son puramente declaraciones históricas se refieren a expectativas futuras o a otro tipo de información prospectiva relacionada con resultados financieros y el panorama de negocios para 2023. Estas declaraciones están sujetas a riesgos conocidos y desconocidos, y a otros factores que podrían hacer que los resultados reales difieran materialmente de los contemplados en esas declaraciones. La información prospectiva se basa en las intenciones, las creencias, las expectativas, las estimaciones y las proyecciones actuales de la gerencia en relación con nuestra empresa y nuestra industria. Debe tener en cuenta que esas declaraciones solo reflejan nuestras predicciones. Los eventos o los resultados actuales pueden variar sustancialmente. Entre los factores importantes que pueden causar que nuestros resultados reales sean materialmente diferentes de las declaraciones prospectivas se encuentran, entre otros, los que figuran bajo el encabezado “Factores de riesgo” en la presentación más reciente de nuestro informe anual en el Formulario 10-K y otras presentaciones de valores.

El texto original en el idioma fuente de este comunicado es la versión oficial autorizada. Las traducciones solo se suministran como adaptación y deben cotejarse con el texto en el idioma fuente, que es la única versión del texto que tendrá un efecto legal.

CONTACT: Bill Davis, vicepresidente

314-529-3555

bill.davis@perficient.com

