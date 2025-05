Perficient recibie dos premios a la Excelencia Destacada en Servicios de Atención al Cliente

ST. LOUIS--(BUSINESS WIRE)--may. 1, 2025--

Perficient, la consultora digital líder a nivel mundial que transforma las mayores empresas y marcas del mundo, anunció hoy su nombramiento como Organización del Año en los premios a la Excelencia en Servicio al Cliente de 2025, presentados por Business Intelligence Group, y ganadora de Oro en los premios Globee a la Excelencia en Servicios de Atención al Cliente. Ambos premios destacan el compromiso de Perficient de ofrecer a sus clientes experiencias digitales integrales y excepcionales que maximicen el impacto empresarial.

Los premios a la Excelencia en Servicio al Cliente reconocen a las personas, organizaciones y a los equipos que están transformando la manera en que las empresas se relacionan con sus clientes. El Business Intelligence Group reconoció a Perficient como Organización del Año por representar lo mejor en innovación y ejecución de clientes. Recientemente, Perficient aprovechó su experiencia en IA para transformar la experiencia de compra de los clientes de uno de los principales fabricantes de automóviles del mundo.

Perficient se asoció con la empresa automotriz para crear experiencias del cliente significativas y establecer una hoja de ruta clara para navegar por el complejo panorama de la IA, identificar casos de uso realistas y crear una nueva experiencia de compra en línea con un modelo de negocio de empresa a consumidor (B2C). Perficient diseñó, probó e implementó un nuevo chatbot impulsado por IA con capacidades cognitivas integrales que proporciona a los clientes una experiencia de compra simple y fácil. Esto resultó en un aumento del 28 % en la tasa de compromiso del usuario y de interacciones valiosas en el sitio web de la empresa.

Los premios Globee también nombraron ganador de oro a Perficient en la categoría de Excelencia del Cliente. El premio reconoce a Perficient por transformar el servicio al cliente y optimizar los costos para un grupo conglomerado multinacional de fabricación.

Perficient aprovechó su metodología Envision Framework y Journey Science para desarrollar una estrategia de varios años con el fin de mejorar el centro de contacto del fabricante. Perficient también implementó Amazon Connect y AWS AI/ML para resolver escenarios comunes de atención al cliente mediante un chatbot, un agente virtual y la automatización. La hoja de ruta de Perficient y la solución habilitada para IA elevaron la experiencia del centro de contacto del fabricante, reduciendo las llamadas de servicio y los correos electrónicos en un 39 % e identificaron un ahorro rastreable de $25 millones en costos anuales.

"Es un honor para nosotros recibir el reconocimiento de Business Intelligence Group y de los premios Globee por la excelencia en servicios de atención al cliente", declaró Ed Hoffman, vicepresidente sénior de Perficient. "En Perficient somos conscientes de que solo triunfamos cuando nuestros clientes lo hacen. Estamos comprometidos a impulsar el progreso a través de la innovación de vanguardia para permitir a nuestros clientes superar sus limitaciones. Estos premios son un testimonio de este compromiso y del objetivo continuo de nuestros equipos globales de crear experiencias digitales que logren un crecimiento sustancial de los clientes''.

Acerca de Perficient

Perficient es la consultora digital líder a nivel mundial. Nuestros estrategas, diseñadores, tecnólogos e ingenieros ayudan a las mayores empresas y marcas del mundo a avanzar con audacia en sus negocios e impulsar resultados reales a través del poder de la tecnología. Traspasamos límites, nos obsesionamos con los resultados y forjamos el futuro para nuestros clientes. Para más información, visite www.perficient.com.

