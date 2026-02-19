PERFIL-El arresto del hermano del rey agrava el descrédito del noble británico

Por Michael Holden

LONDRES, 19 feb (Reuters) -

La detención de Andrew Mountbatten-Windsor, a quien la policía investiga para saber si filtró documentos gubernamentales a Jeffrey Epstein, supone un nuevo mazazo para la reputación del miembro de la realeza, que ya se encuentra por los suelos.

La policía interrogó al hermano menor del rey Carlos el jueves, día de su 66 cumpleaños, por las acusaciones de que había cometido un delito de conducta indebida en el ejercicio de un cargo público en relación con su función como enviado comercial del Gobierno británico.

Él ha negado sistemáticamente cualquier irregularidad en relación con Epstein y ha dicho que lamentaba su "asociación imprudente" con el fallecido delincuente sexual estadounidense.

Su reputación ya estaba por los suelos después de que llegó a un acuerdo para el retiro de la demanda presentada por Virginia Giuffre, quien le acusaba de haber abusado sexualmente de ella cuando era adolescente en residencias de Epstein o de sus socios, a pesar de que él había rechazado repetidamente las acusaciones.

Pero los últimos acontecimientos han convertido al hombre, conocido antes como príncipe Andrés y que era considerado el hijo favorito de la reina Isabel II, en poco más que un paria público.

Al nacer, era el segundo en la línea de sucesión al trono, príncipe del Reino Unido y, más tarde, duque de York.

Si bien el hecho de ser detenido no implica ninguna culpabilidad, si la policía y la fiscalía deciden que debe enfrentar cargos penales, podría arriesgar una pena de prisión.

"Permítanme decirlo claramente: la ley debe seguir su curso", dijo el rey Carlos en un comunicado.

LAS MALVINAS Y FERGIE

Andrew Albert Christian Edward Mountbatten-Windsor nació en el Palacio de Buckingham el 19 de febrero de 1960, cuando la reina tenía 33 años, casi 10 años después del nacimiento de su hermana mayor, Anne, convirtiéndose en el primer hijo nacido de un monarca reinante en 103 años.

Al igual que su padre y su hermano mayor Carlos, asistió a la exigente escuela privada Gordonstoun en Escocia antes de ingresar en la academia naval de Dartmouth en 1979.

Se alistó en la marina, se convirtió en piloto de helicóptero en 1981 y navegó con el portaaviones HMS Invincible durante el conflicto de Gran Bretaña con Argentina en las Malvinas, en 1982, pilotando un helicóptero Sea King en misiones antisubmarinas y de transporte, por lo que más tarde fue condecorado con una medalla de campaña.

Hasta las tribulaciones de los últimos años, Mountbatten-Windsor era probablemente más conocido por su matrimonio en 1986 con Sarah Ferguson, conocida popularmente como "Fergie". La pareja fue nombrada duque y duquesa de York por la reina el día de su boda.

Se separaron en marzo de 1992, en un año de escándalos para la familia real que la reina describió como un "annus horribilis".

Se dice que el antiguo príncipe quedó devastado por la marcha de su esposa, quien, tras la ruptura, lo describió como un hombre gentil que merecía ser amado.

La pareja tuvo dos hijas, las princesas Beatrice y Eugenie, y la familia mantuvo una buena relación tras su divorcio en 1996, yendo juntos de vacaciones y compartiendo una casa durante mucho tiempo.

"ANDRÉS, EL DE LAS MILLAS"

La carrera naval de Mountbatten-Windsor duró 22 años y en 2001 fue nombrado representante especial del Reino Unido para el Comercio Internacional y la Inversión, cargo que ocupó hasta que fue criticado por sus conexiones con Epstein.

Actualmente, está siendo investigado por su desempeño en el cargo.

Tras dejar el ejército, centró su atención en funciones oficiales para la reina y promover el crecimiento económico y la creación de empleo.

Sus amigos describían al duque de York como un hombre sencillo cuya principal pasión era su trabajo. Afirmaban que sus esfuerzos como enviado comercial para promover los negocios británicos en el extranjero a menudo pasaban desapercibidos. Sin embargo, algunos diplomáticos lo consideraban grosero, ignorante y maleducado.

Sin embargo, fue su vida personal la que acaparó las noticias. Los tabloides lo relacionaron con una serie de mujeres, desde modelos hasta empresarias, y lo apodaron "Air Miles Andy" (Andrés, el de las millas) por su estilo de vida jet set.

Su vida dio un vuelco por su larga amistad con Epstein, que fue encarcelado en 2008 por delitos sexuales contra menores. Se vio obligado a abandonar su puesto de embajador comercial itinerante en 2011 y Giuffre lo acusó de abusar sexualmente de ella en 2015.

Se le retiraron sus vínculos militares, sus patrocinios reales y el título de "Su Alteza Real" después de conceder una entrevista a la BBC en 2019 en un intento por limpiar su nombre.

En febrero de 2022, realizó un pago no revelado, que según los medios de comunicación ascendió a más de 10 millones de libras (US$13,5 millones), para resolver una demanda que Giuffre había presentado contra él en Estados Unidos. Ella se suicidó tres años después.

"Hoy, nuestros corazones rotos se han alegrado al saber que nadie está por sobre la ley, ni siquiera la realeza", dijo la familia de Giuffre en un comunicado el jueves. "Nunca fue un príncipe".

En octubre, a medida que se publicaban más revelaciones sobre Epstein, el rey Carlos despojó a su hermano de su título de príncipe y lo obligó a abandonar su residencia en Windsor.

"Estas censuras se consideran necesarias, a pesar de que él sigue negando las acusaciones en su contra", se lee en un comunicado del Palacio de Buckingham.

Para los críticos, su caída fue consecuencia de su arrogancia y sus aires de superioridad. Un antiguo agente de protección real dijo que el príncipe Andrés montaba escándalos si se movían los ositos de peluche de su cama. (Reportaje de Michael Holden; edición de Janet Lawrence; editado en español por Javier López de Lérida)