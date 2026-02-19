PERFIL-El legislador de izquierda José Balcázar asume como presidente interino de Perú

(.)

Por Lucinda Elliott y Cassandra Garrison

18 feb (Reuters) - José Balcázar, un legislador de izquierda que ha enfrentado reacciones negativas por sus comentarios sobre el ‌matrimonio infantil, se convirtió en ‌el nuevo ⁠líder de Perú después de que el Congreso lo eligió como presidente interino tras la destitución de José Jerí.

Balcázar, de 83 años y miembro del partido Perú ​Libre, asume la presidencia ⁠en ⁠un momento de profunda inestabilidad política y desconfianza pública. Desempeñará el cargo de forma interina hasta que el ​candidato ganador de las elecciones generales del 12 de abril y una probable segunda vuelta prevista ‌para junio asuma el cargo el 28 de julio.

El Congreso ​peruano votó el martes a favor de ​destituir al presidente interino Jerí tras solo cuatro meses en el cargo, a raíz de un escándalo por reuniones no reveladas con un empresario chino. Balcázar fue uno de los legisladores que apoyó su destitución.

Balcázar, abogado y exjuez, fue objeto de críticas por sus comentarios durante un debate sobre la legislación que prohíbe el matrimonio infantil en ​2023, en el que afirmó que las relaciones sexuales entre menores eran habituales, citando ejemplos que involucraban a estudiantes y profesores.

Los comentarios provocaron una rápida ⁠condena por parte de organizaciones de derechos humanos y autoridades gubernamentales.

Balcázar tomó posesión como presidente interino ante el Congreso el miércoles por la ‌noche, asumiendo también la presidencia del Congreso, tras obtener el apoyo suficiente para derrotar a otros tres candidatos, entre ellos la legisladora de centroderecha María del Carmen Alva.

"Vamos a trabajar para que las elecciones sean más limpias y para tener nuevos representantes", dijo Balcázar tras la ceremonia.

Nacido en Nanchoc, en la región norteña de Cajamarca, Balcázar es doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Trabajó durante décadas como profesor universitario y fue juez de la Corte ‌Superior de Justicia de Lambayeque, ocupando posteriormente un cargo provisional en la Corte Suprema de Perú.

Elegido para ⁠el Congreso en 2021 en representación de Lambayeque, Balcázar dirigió la comisión especial encargada de seleccionar a ‌los magistrados del Tribunal Constitucional y ocupó cargos de responsabilidad en comisiones relacionadas con la ⁠justicia y la educación.

Balcázar ha sido objeto de escrutinio tanto ético ⁠como legal. Está siendo investigado por la fiscalía por presunto tráfico de influencias y fue expulsado definitivamente del Colegio de Abogados de Lambayeque en 2024 por presunta malversación de fondos. Balcázar ha negado las acusaciones.

Como presidente interino, Balcázar se enfrenta a un mandato limitado pero crítico: mantener la estabilidad política, supervisar unas elecciones marcadas por ‌la gran indecisión y fragmentación de los votantes ​y gestionar un traspaso pacífico del poder en julio.

Mientras Perú se prepara para otra transición, la breve gestión de Balcázar pondrá a prueba si el sistema político del país puede evitar hundirse aún más en la crisis. (Reporte de Lucinda Elliot y Cassandra Garrison; reporte adicional ‌de Natalia Siniawski; Editado por Sharon Singleton; Editado en Español por Javier Leira y Ricardo Figueroa)