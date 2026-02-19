PERFIL-José Balcázar, nuevo presidente interino de Perú, debe conducir al país hacia las elecciones

18 feb (Reuters) - José Balcázar, un legislador de izquierda, se convirtió el miércoles en el nuevo presidente de Perú, después de que el ‌Congreso lo eligió para ‌servir ⁠como jefe de Estado interino por el resto del mandato actual, horas después de la destitución de José Jerí.

Balcázar, de 83 años y miembro del partido Perú ​Libre, asume la ⁠presidencia en ⁠un momento de profunda volatilidad política y desconfianza ciudadana. Ocupará el cargo de forma interina ​hasta que el ganador de las elecciones generales del 12 de abril, o de una eventual ‌segunda vuelta prevista para junio, asuma el cargo el 28 ​de julio.

El Congreso peruano votó el ​martes a favor de destituir a Jerí tras cuatro meses en el cargo, tras un escándalo por reuniones secretas con un empresario chino. Balcázar no figuraba entre los legisladores que votaron a favor de mantener a Jerí en el cargo.

Su elección como presidente interino se produjo después de que el Congreso anunció que ​cuatro candidatos se habían registrado oficialmente para la votación del miércoles. Balcázar es un abogado y exjuez cuya carrera política se ha visto ensombrecida ⁠por investigaciones legales y controversias.

Tras confirmarse su candidatura, Balcázar dijo que el país necesitaba un punto de inflexión para garantizar ‌elecciones transparentes y se describió como una figura de consenso.

Nacido en Nanchoc, en la región norteña de Cajamarca, Balcázar es doctor en Derecho y Ciencias Políticas. Trabajó durante décadas como profesor universitario y se desempeñó como juez de la Corte Suprema de Lambayeque, ocupando posteriormente un puesto provisional en la Corte Suprema del Perú.

Elegido al Congreso en 2021 en representación de Lambayeque, Balcázar ha ocupado puestos influyentes, como ‌liderar la comisión especial encargada de seleccionar magistrados para la Corte Constitucional y desempeñarse en altos cargos en ⁠comités relacionados con justicia y educación.

Balcázar ha enfrentado un escrutinio tanto ético como legal. Está ‌siendo investigado por la fiscalía por presunto tráfico de influencias y fue expulsado ⁠permanentemente del Colegio de Abogados de Lambayeque en 2024 por presunta malversación ⁠de fondos.

En 2025, el Ministerio Público también presentó una demanda constitucional acusándolo de negociar favores a cambio de votos en el Congreso. Balcázar ha negado las acusaciones.

Balcázar también ha recibido críticas por los comentarios que hizo durante el debate sobre la legislación que prohíbe el matrimonio infantil en 2023, que ‌fueron condenados por grupos de derechos humanos y ​funcionarios del Gobierno.

Como presidente interino, Balcázar enfrenta un mandato corto pero crítico: mantener la estabilidad política, supervisar una elección marcada por una gran indecisión y fragmentación de los votantes, y gestionar una transferencia pacífica del poder en julio. (Reporte de Lucinda Elliot y ‌Cassandra Garrison; reporte adicional de Natalia Siniawski; Editado en Español por Javier Leira y Ricardo Figueroa)