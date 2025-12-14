PERFIL-¿Quién es José Antonio Kast, el candidato de extrema derecha que ganó la presidencia de Chile?

*

Kast ha prometido medidas enérgicas contra la delincuencia y la migración.

Es un veterano político de derecha.

Se impuso por unos 20 puntos porcentuales a la candidata de centroizquierda Jeannette Jara, según datos oficiales.

Por Fabián Cambero y Sarah Morland

SANTIAGO, 14 dic (Reuters) - Luego de quedar rezagado en dos votaciones presidenciales anteriores, José Antonio Kast es el nuevo presidente de Chile tras imponerse en las elecciones del domingo, una señal de cómo sus opiniones antimigración han ganado una ola de nuevo apoyo en medio de temores sobre un aumento de la delincuencia.

Kast, de 59 años, se impuso a Jeannette Jara, candidata de la coalición oficialista de centroizquierda y militante del Partido Comunista, por más de 15 puntos porcentuales, al conseguir los votos de los candidatos de la derecha que participaron en la primera vuelta de noviembre.

Poco menos de dos horas después del cierre de los comicios, el presidente izquierdista Gabriel Boric se comunicó con Kast para felicitarlo por el triunfo.

"Le hago el mismo planteamiento, que esto sea una transición muy ordenada, respetuosa y por supuesto (...) me interesaría también mucho contar con sus opiniones, con su mirada de lo que es el país", dijo el presidente electo, quien asumirá el poder el 11 de marzo, al mandatario saliente.

En 2021, Kast perdió ante Boric, un momento en que sus políticas de línea dura no estaban en sintonía con un electorado sacudido por la pandemia, las protestas generalizadas contra la desigualdad y las esperanzas de redactar una nueva constitución.

Pero ahora el sentimiento cambió y sus propuestas resuenan entre los votantes abrumadoramente preocupados por el crimen y la inmigración.

Si bien Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica, el auge del crimen organizado ha provocado un alza en la tasa de homicidios y ha perjudicado la economía, con un reciente aumento de incidentes de alto perfil como secuestros y asesinatos. Los candidatos de derecha han vinculado el incremento de la delincuencia al creciente número de migrantes.

Además de combatir la delincuencia, Kast se ha comprometido a construir muros fronterizos y a formar una fuerza policial especializada, similar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), encargado de rastrear y deportar a los migrantes ilegales. Datos del gobierno muestran que la mayoría son venezolanos.

Esos migrantes tenían 92 días -el tiempo hasta su posible investidura- para salir del país voluntariamente, dijo Kast en el último debate televisado con Jara el martes por la noche, pidiendo a Boric que impulsar un "corredor humanitario" para permitirles salir.

"Después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea en salud, sea en educación, sea en transporte, sea para una remesa, sea para un contrato, sea para vender algo. Esa persona va a estar registrada y va a ser invitada a salir", afirmó.

INSPIRACIÓN DE EL SALVADOR

Kast se ha inspirado en Estados Unidos para su enfoque duro en las fronteras y el año pasado visitó cárceles salvadoreñas construidas por el presidente Nayib Bukele, un modelo que su plataforma busca emular.

Jara también se había comprometido a limitar la migración, pero había dicho que lo haría sin deportaciones masivas.

Hizo campaña basándose en su trayectoria como ministra de Trabajo, impulsando políticas populares como la reforma de las pensiones, la reducción de la semana laboral y el aumento del salario mínimo.

El éxito de Kast convierte a Chile en otro país latinoamericano en inclinarse hacia la derecha tras las elecciones de Bolivia en agosto y del éxito del presidente Javier Milei en comicios intermedios de Argentina en octubre.

"Un paso más de nuestra región en defensa de la vida, la libertad y la propiedad privada. Estoy seguro de que vamos a trabajar juntos para que América abrace las ideas de la libertad y podamos liberarnos del yugo opresor del socialismo del Siglo XXI...!!!", dijo Milei en X al conocerse el triunfo de Kast.

Al igual que Milei, Kast —católico con nueve hijos— ha expresado su firme oposición al aborto. Anteriormente, afirmó que derogaría el acotado derecho al aborto y prohibiría la venta de la píldora del día después, aunque durante su campaña se ha centrado principalmente en otros temas.

Las encuestas muestran que la opinión pública apoya abrumadoramente el mantenimiento del derecho al aborto vigente.

Su plan económico incluye recortes a los impuestos corporativos y menos regulaciones, aunque se espera que modere los recortes de gasto planeados que son considerados poco realistas.

ENLACE CON PINOCHET

Kast es hijo de un inmigrante alemán, miembro del partido nazi y teniente del Ejército, que huyó a Sudamérica tras la Segunda Guerra Mundial, donde fundó un lucrativo negocio de embutidos en Paine, al sur de Santiago. Kast ha declarado que su padre fue recluta nazi forzado.

Kast está casado con Maria Pia Adriasola, una abogada que ha hecho campaña frecuentemente a su lado, durante más de tres décadas.

Su hermano mayor, Miguel Kast, fue ministro del Trabajo y presidente del Banco Central a inicios de la década de 1980, bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Fue uno de los llamados Chicago Boys, que impulsaron la desregulación y las privatizaciones.

Como estudiante de derecho, José Antonio Kast hizo campaña por el voto "sí" en un referéndum sobre si Pinochet debía permanecer en el poder en 1988, una votación que el militar perdió.

Tras más de una década como congresista del partido derechista Unión Democrática Independiente (UDI), Kast renunció en 2016 para aspirar a la presidencia como independiente, pero terminó obteniendo menos del 10% de los votos. En 2021, cobró mayor impulso al postularse bajo la bandera del Partido Republicano, su propio partido.

Los chilenos ven a Kast como un rostro familiar con más de dos décadas de experiencia política, dijo David Altman, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señalando que Kast se benefició del creciente rechazo al gobierno izquierdista de Boric.

"No es que la gente se volviera más fascista en cuatro años", dijo. "La gente abandonó la izquierda y, como en esencia no había un centro político, se fue a la derecha. Era el único lugar donde podían establecerse".

(Reporte de Fabián Cambero, Sarah Morland y Alexander Villegas. Editado por Juana Casas)