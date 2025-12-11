PERFIL-¿Quién es José Antonio Kast, el favorito de extrema derecha para la presidencia de Chile?

*

Kast ha prometido medidas enérgicas contra la delincuencia y la migración.

*

Las encuestas sugieren que vencerá a la izquierdista Jeannette Jara.

*

Es un veterano político de derecha.

Por Fabián Cambero y Sarah Morland

SANTIAGO, 11 dic (Reuters) - Tras quedar rezagado en dos campañas presidenciales anteriores, José Antonio Kast es ahora el gran favorito para ganar la presidencia chilena el domingo, una señal de cómo sus opiniones antimigración han ganado una ola de nuevo apoyo en medio de temores sobre un aumento de la delincuencia.

Kast, de 59 años, quedó en segundo lugar, detrás de la izquierdista Jeannette Jara, en la primera vuelta de noviembre, pero los sondeos de opinión sugieren que obtendrá la mayoría de los votos de otros candidatos de derecha que se quedaron cortos. En 2021, perdió ante el presidente izquierdista Gabriel Boric, un momento en que sus políticas de línea dura no estaban en sintonía con un electorado sacudido por la pandemia, las protestas generalizadas contra la desigualdad y las esperanzas de redactar una nueva constitución. Pero ahora el sentimiento cambió y sus propuestas resuenan entre los votantes abrumadoramente preocupados por el crimen y la inmigración.

Si bien Chile sigue siendo uno de los países más seguros de Latinoamérica, el auge del crimen organizado ha provocado un alza en la tasa de homicidios y ha perjudicado la economía, con un reciente aumento de incidentes de alto perfil como secuestros y asesinatos. Los candidatos de derecha han vinculado el aumento de la delincuencia al creciente número de migrantes. Además de combatir la delincuencia, Kast se ha comprometido a construir muros fronterizos y a formar una fuerza policial especializada, similar al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE), encargado de rastrear y deportar a los migrantes ilegales. Datos del gobierno muestran que la mayoría son venezolanos.

Esos migrantes tenían 92 días —el tiempo hasta su posible investidura— para salir del país voluntariamente, dijo Kast en el último debate televisado con Jara el martes por la noche, pidiendo a Boric que impulsara un "corredor humanitario" para permitirles salir.

"Después de los 92 días, la persona que vaya a solicitar cualquier recurso del Estado, sea en salud, sea en educación, sea en transporte, sea para una remesa, sea para un contrato, sea para vender algo. Esa persona va a estar registrada y va a ser invitada a salir", afirmó.

INSPIRACIÓN DE EL SALVADOR

Kast se ha inspirado en Estados Unidos para su enfoque duro en las fronteras y el año pasado visitó cárceles salvadoreñas construidas por el presidente Nayib Bukele, un modelo que su plataforma busca emular.

Jara también se ha comprometido a limitar la migración, pero ha dicho que lo hará sin deportaciones masivas. Ha hecho campaña basándose en su trayectoria como ministra de Trabajo, impulsando políticas populares como la reforma de las pensiones, la reducción de la semana laboral y el aumento del salario mínimo.

El éxito de Kast convertiría a Chile en el último país latinoamericano en inclinarse hacia la derecha tras las elecciones de Bolivia en agosto y del éxito del presidente Javier Milei en comicios intermedios de Argentina en octubre. Al igual que Milei, Kast —católico con nueve hijos— ha expresado su firme oposición al aborto. Anteriormente, afirmó que derogaría el acotado derecho al aborto y prohibiría la venta de la píldora del día después, aunque durante su campaña se ha centrado principalmente en otros temas. Las encuestas muestran que la opinión pública apoya abrumadoramente el mantenimiento del derecho al aborto vigente.

Su plan económico incluye recortes a los impuestos corporativos y menos regulaciones, aunque se espera que modere los recortes de gasto planeados que son considerados poco realistas.

ENLACE CON PINOCHET

Kast es hijo de un inmigrante alemán, miembro del partido nazi y teniente del ejército, que huyó a Sudamérica tras la Segunda Guerra Mundial, donde fundó un lucrativo negocio de embutidos en Paine, al sur de Santiago. Kast ha declarado que su padre fue recluta nazi forzado.

Kast está casado con María Pía Adriasola, una abogada que ha hecho campaña frecuentemente a su lado, durante más de tres décadas. Su hermano mayor, Miguel Kast, fue ministro del Trabajo y presidente del Banco Central a inicios de la década de 1980, bajo la dictadura de Augusto Pinochet. Fue uno de los llamados Chicago Boys, que impulsaron la desregulación y las privatizaciones.

Como estudiante de derecho, José Antonio Kast hizo campaña por el voto "sí" en un referéndum sobre si Pinochet debía permanecer en el poder en 1988, una votación que el militar perdió.

Tras más de una década como congresista del partido derechista Unión Democrática Independiente (UDI), Kast renunció en 2016 para aspirar a la presidencia como independiente, pero terminó obteniendo menos del 10% de los votos. En 2021, cobró mayor impulso al postularse bajo la bandera del Partido Republicano, su propio partido.

Su estilo es bastante diferente al de Milei o Bukele, dijo Nicholas Watson, director para América Latina de la consultora Teneo. Es mucho menos extravagante y más reservado. También es más un político de confianza; no ha irrumpido en la escena política como lo hizo Milei.

Como tal, los chilenos ven a Kast como un rostro familiar con más de dos décadas de experiencia política, dijo David Altman, politólogo de la Pontificia Universidad Católica de Chile, señalando que Kast se benefició del creciente rechazo al gobierno izquierdista de Boric.

"No es que la gente se volviera más fascista en cuatro años", dijo. "La gente abandonó la izquierda y, como en esencia no había un centro político, se fue a la derecha. Era el único lugar donde podían establecerse".

(Reporte de Fabián Cambero, Sarah Morland y Alexander Villegas)