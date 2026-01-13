Perforación petrolera EEUU se ralentizará por bajos precios y Venezuela podría elevar presión: EIA

Por Shariq Khan y Scott ⁠DiSavino

NUEVA YORK, 13 ene (Reuters) - ⁠Los precios más bajos del petróleo reducirán la actividad de perforación en Estados Unidos y el bombeo disminuiría un 1% este ⁠año en ‌el ​mayor país productor, mientras que una extracción posiblemente mayor de Venezuela podría agregar presión, ​dijo el martes la Administración de Información de Energía (EIA).

Los comentarios del ‌brazo estadístico del Departamento de Energía se suman ‌a las preocupaciones expresadas por ​algunos productores de petróleo estadounidenses sobre la solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que las compañías petroleras locales ingresen a Venezuela y ayuden a aumentar su producción.

Presionados por los bajos precios del petróleo, los productores de esquisto de Estados Unidos han dicho que las medidas para que más petróleo venezolano llegue a los mercados los perjudicará aún ⁠más.

Es probable que los precios del crudo Brent se sitúen en un promedio de 56 ​dólares por barril este año, frente a los 69 dólares por barril del año pasado, ya que la producción mundial de combustibles líquidos supera la demanda y provoca una acumulación de inventarios, dijo la EIA en su informe mensual Perspectivas Energéticas a Corto Plazo.

Las más recientes perspectivas de la EIA se ⁠elaboraron bajo el supuesto de que las sanciones contra Venezuela se mantendrán hasta 2027, según ​la agencia. Si esas sanciones se suavizan, los precios del petróleo podrían caer más abruptamente que su expectativa actual, dijo la EIA.

"Cualquier cambio en las sanciones u otras políticas ‍del Gobierno de Estados Unidos relacionadas con Venezuela que pudieran dar lugar a una mayor producción de petróleo de lo que asumimos en este pronóstico ejercería más presión a la baja sobre los precios del petróleo", dijo la EIA.

El secretario del Tesoro de Estados ​Unidos, Scott Bessent, dijo a Reuters el sábado que podrían levantarse más de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, incluso esta semana, para facilitar las ventas de petróleo. (Reporte de Shariq Khan ‍y Scott DiSavino en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)