Perforación petrolera EEUU se ralentizará por bajos precios y Venezuela podría elevar presión: EIA
Por Shariq Khan y Scott DiSavino
NUEVA YORK, 13 ene (Reuters) - Los precios más bajos del petróleo reducirán la actividad de perforación en Estados Unidos y el bombeo disminuiría un 1% este año en el mayor país productor, mientras que una extracción posiblemente mayor de Venezuela podría agregar presión, dijo el martes la Administración de Información de Energía (EIA).
Los comentarios del brazo estadístico del Departamento de Energía se suman a las preocupaciones expresadas por algunos productores de petróleo estadounidenses sobre la solicitud del presidente de Estados Unidos, Donald Trump, para que las compañías petroleras locales ingresen a Venezuela y ayuden a aumentar su producción.
Presionados por los bajos precios del petróleo, los productores de esquisto de Estados Unidos han dicho que las medidas para que más petróleo venezolano llegue a los mercados los perjudicará aún más.
Es probable que los precios del crudo Brent se sitúen en un promedio de 56 dólares por barril este año, frente a los 69 dólares por barril del año pasado, ya que la producción mundial de combustibles líquidos supera la demanda y provoca una acumulación de inventarios, dijo la EIA en su informe mensual Perspectivas Energéticas a Corto Plazo.
Las más recientes perspectivas de la EIA se elaboraron bajo el supuesto de que las sanciones contra Venezuela se mantendrán hasta 2027, según la agencia. Si esas sanciones se suavizan, los precios del petróleo podrían caer más abruptamente que su expectativa actual, dijo la EIA.
"Cualquier cambio en las sanciones u otras políticas del Gobierno de Estados Unidos relacionadas con Venezuela que pudieran dar lugar a una mayor producción de petróleo de lo que asumimos en este pronóstico ejercería más presión a la baja sobre los precios del petróleo", dijo la EIA.
El secretario del Tesoro de Estados Unidos, Scott Bessent, dijo a Reuters el sábado que podrían levantarse más de las sanciones de Estados Unidos a Venezuela, incluso esta semana, para facilitar las ventas de petróleo. (Reporte de Shariq Khan y Scott DiSavino en Nueva York; Editado en Español por Ricardo Figueroa)