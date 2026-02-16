Periódico socialdemócrata alemán se suma a peticiones de restricciones en redes sociales para niños

BERLÍN, 16 feb (Reuters) - Un grupo de socialdemócratas alemanes de centroizquierda se unió a sus socios conservadores de la coalición para pedir restricciones en el acceso de los niños a las redes sociales, proponiendo una prohibición formal para los menores de 14 años.

En Alemania se ha intensificado el debate sobre los posibles efectos negativos de las redes sociales en los niños y la presión para que el país siga el ejemplo de Australia y restrinja el acceso a plataformas como Facebook, Snapchat, TikTok y YouTube.

"Ya no podemos evitar establecer normas y restricciones claras", dijo al semanario Der Spiegel el líder del Partido Socialdemócrata (SPD), Lars Klingbeil, que ejerce como adjunto al canciller Friedrich Merz. "Proteger a los jóvenes de la avalancha de odio y violencia en las redes sociales es una prioridad absoluta".

Un documento de debate, firmado por un grupo de legisladores del SPD y políticos estatales, pide que las plataformas bloqueen el acceso a los menores de 14 años y creen "versiones juveniles" especiales para los jóvenes de entre 14 y 16 años, sin flujos basados en algoritmos, contenidos personalizados o funciones como el desplazamiento infinito o la reproducción automática.

También propone que la opción de excluirse de los sistemas de recomendaciones algorítmicas sea la predeterminada para todos los usuarios mayores de 16 años.

El documento sigue una propuesta similar de los conservadores de Merz, que piden la prohibición para los menores de 16 años, que se debatirá en la conferencia de su partido esta semana.

La presión de ambos partidos de la coalición hace cada vez más probable que el Gobierno federal impulse restricciones. Sin embargo, en el sistema federal alemán, la regulación de los medios de comunicación es competencia de los estados federados, que deben negociar entre sí para acordar normas coherentes a nivel nacional.

El año pasado, Australia se convirtió en el primer país en prohibir el uso de las plataformas de redes sociales a los menores de 16 años, lo que ha llevado a un número cada vez mayor de países europeos a considerar medidas similares. El escrutinio se ha intensificado aún más después de que se descubrió que el chatbot de IA insignia de Elon Musk, Grok, generaba imágenes sexualizadas no consentidas.

En Alemania, el Gobierno nombró el año pasado una comisión especial para estudiar la protección de los jóvenes frente a posibles daños en Internet. Se espera que la comisión presente su informe a finales de este año. (Reporte de James Mackenzie, edición de Andrei Khalip; Editado en Español por Ricardo Figueroa)