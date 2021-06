Periodista bielorruso encarcelado protasevich hace una nueva aparición pública

(Añade detalles, citas)

MOSCÚ, 14 jun (Reuters) - El periodista bielorruso encarcelado Roman Protasevich compareció el lunes ante la prensa en Minsk, diciendo que se sentía bien y que no había sido golpeado, en lo que la oposición dijo que era otra aparición pública hecha bajo coacción.

Protasevich se sentó junto a cuatro funcionarios, dos de ellos de uniforme, y afirmó que no se le había obligado a cooperar con las autoridades y que se encontraba en buen estado de salud tras haber sido detenido el mes pasado cuando su vuelo de Ryanair fue obligado a aterrizar en Minsk.

"Todo está bien. Nadie me golpeó, nadie me tocó", dijo. "Entiendo el daño que he causado no sólo al Estado, sino también al país. Ahora quiero hacer todo lo que esté en mi mano para rectificar esta situación", dijo.

Protasevich ha hecho varias apariciones desde que su avión fue obligado a aterrizar por las autoridades el 23 de mayo. Ha admitido haber conspirado para derrocar al presidente Alexander Lukashenko, organizando "disturbios" y se ha retractado de sus anteriores críticas al veterano dirigente.

"Esto no es una rueda de prensa, sino una escena de Kafka o de Orwell", escribió en Twitter Franak Viačorka, asesor principal de la opositora exiliada Sviatlana Tsikhanouskaya.

Las autoridades han dicho en el pasado que Protasevich es un extremista que ha facilitado la violencia (Reporte de Maria Tsvetkova; redacción de Matthias Williams; editadoen español por Gabriela Donoso)

Reuters

Conforme a los criterios de Conocé The Trust Project