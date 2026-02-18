Periodista guatemalteco Zamora pide cerrar fundación a la que acusa de "criminalizar"

El reconocido periodista guatemalteco José Rubén Zamora, bajo arresto domiciliario, solicitó este miércoles el cierre de la fundación ultraderechista FCT, a la que señala de "criminalizar" y "perseguir" a colegas y defensores de derechos humanos

La Fundación Contra el Terrorismo (FCT) acompaña como demandante a la Fiscalía en la acusación por supuesto lavado de dinero y otras causas contra Zamora, a quien el pasado jueves un juez le concedió arresto domiciliario con movilidad limitada tras pasar tres años y medio preso

"Vengo a pedir la cancelación de la Fundación Contra el Terrorismo, que la conocemos más como 'Fundaterror', que es una oenegé sujeta a un reglamento", dijo Zamora a periodistas al presentar el pedido de anulación de la personería jurídica de la FCT en el Ministerio de Gobernación

La FCT también es parte de los procesos abiertos a exfiscales antimafia y líderes sociales e indígenas, muchos de ellos ahora exiliados, por parte de la fiscalía general encabezada por Consuelo Porras

El presidente de la fundación, Ricardo Méndez Ruiz, está sancionado desde 2021 por Estados Unidos que lo considera "corrupto" y "antidemocrático", la misma acusación que ese país aplicó ese año a Porras

Zamora, de 69 años, agregó que la FCT opera como "un escuadrón de la muerte de reputaciones", porque a los denunciados "les aniquilan su presunción de inocencia" mediante acusaciones sin sustento

La Unión Europea también sancionó en 2025 a Méndez Ruiz y al apoderado legal de la fundación, Raúl Falla, al considerar que participan en la "persecución e intimidación" de periodistas, abogados, jueces y fiscales

Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 tras publicar en el extinto diario El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal general, en el cargo desde 2018 y cuyo mandato finalizará en mayo

La Fiscalía apeló la decisión judicial que le otorgó detención domiciliaria al comunicador