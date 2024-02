Un periodista guatemalteco crítico del gobierno del expresidente Alejandro Giammattei y preso desde 2022 rechazó cargos por lavado de dinero y reiteró que fue sometido a "tortura", al presentarse este miércoles a una audiencia finalmente suspendida.

"Tengo evidencia y documentación donde es claro y evidente que no hay ningún caso, que no existe, no tiene sentido, y creo que deberían de liberarme", dijo José Rubén Zamora a la prensa al llegar esposado a los tribunales de la capital.

Las acusaciones "carecen de base y sustento", insistió el periodista de 67 años, antes de presentarse ante el juez que debe decidir si va a juicio por un segundo caso abierto por la fiscalía por supuestamente obstaculizar una investigación sobre lavado de dinero.

El magistrado Jimi Bremer, a cargo del caso y sancionado en 2023 por Estados Unidos por "corrupto", suspendió por tercera vez la audiencia debido a la ausencia por enfermedad de la fiscal a cargo y la reprogramó para el 20 de marzo.

Los procesos contra Zamora, iniciados bajo el gobierno anterior, han sido criticados por organizaciones internacionales de prensa como un intento de silenciarlo. Además, los responsables de la Fiscalía guatemalteca y algunos jueces, como Bremer, son considerados "corruptos" por Estados Unidos y la Unión Europea.

- "Realismo mágico judicial" -

"Hay realismo mágico judicial", ironizó Zamora, quien afirmó que Bremer y otros jueces muestran "subordinación incondicional" a la cuestionada fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Washington en 2021.

Fundador del extinto diario El Periódico, Zamora fue detenido el 29 de julio de 2022 acusado de lavado de dinero. Él atribuyó el proceso a represalias por sus publicaciones sobre corrupción en el gobierno del entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024).

El diario que fundó en 1996 dejó de publicarse en mayo de 2023, cuando él llevaba casi 10 meses en prisión. El Periódico había recibido varios galardones, entre ellos el de Medio Destacado en los Premios Internacionales de Periodismo Rey de España 2021.

El 14 de junio de 2023, en un polémico juicio criticado por la comunidad internacional, el periodista fue condenado a seis años de prisión por lavado de dinero, pero fue absuelto de los cargos de tráfico de influencias y chantaje.

La sentencia fue anulada cuatro meses después por una corte de apelaciones, que ordenó repetir el juicio. Sin embargo, todavía no hay fecha por recursos pendientes.

- "Fueron despiadados" -

En enero, una delegación de la Sociedad Interamericana de Prensa y del Comité para la Protección de los Periodistas visitó Guatemala ante la compleja situación que vienen enfrentando los periodistas locales en los últimos años por acciones de la fiscalía.

Este miércoles, Zamora dijo que bajo el gobierno de Giammattei sufrió condiciones de "tortura" en la cárcel, pero indicó que el trato mejoró luego de que asumió el poder el presidente socialdemócrata Bernardo Arévalo, hace cinco semanas.

"En prisión, si uno lee lo que significa según Naciones Unidas y los convenios que Guatemala ha firmado sobre tortura, estuve sometido a tortura, fueron despiadados. Este [nuevo] gobierno cambió las cosas", dijo el periodista.

"Me ofrecieron cambiarme a un lugar mejor [...], sin embargo, creí conveniente quedarme donde estaba en la bartolina [celda pequeña] y les supliqué que me quisiera quedar allí, pero que se convirtiera en una bartolina con condiciones de dignidad y de mayor humanidad, y así lo han hecho", agregó.

Desde su arresto, Zamora está recluido en una cárcel especial situada dentro de un cuartel militar en la capital.

El nuevo mandatario guatemalteco ha pedido públicamente a la fiscal Porras que renuncie, pero ella se aferra a su cargo, cuyo mandato vence en 2026. El presidente carece de facultades para destituirla.

Hma/fj/mar