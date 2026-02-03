Periodista Zamora, preso desde 2022, se dice "secuestrado" por el Estado de Guatemala

El periodista guatemalteco José Rubén Zamora, preso desde 2022 por causas abiertas por la Fiscalía y criticadas por la comunidad internacional, aseguró este martes que está "prácticamente secuestrado" por el Estado.

Zamora, de 69 años, fundador del extinto diario El Periódico, ha pasado más de 1.200 días preso por supuesto lavado de dinero y otra causa judicial que organismos internacionales consideran un montaje para silenciarlo por sus reportes sobre corrupción del anterior gobierno de derecha.

Un tribunal condenó al periodista el 14 de junio de 2023 a seis años de cárcel por lavado de dinero, pero la sentencia fue anulada y el juicio deberá repetirse.

"Ahorita llevo preso alrededor de 1.280 días, quiere decir que aunque soy inocente (...) he estado prácticamente secuestrado por el Estado", dijo Zamora a periodistas antes de ingresar a una audiencia ante la Corte Suprema para pedir que se le otorgue casa por cárcel.

Zamora, quien llegó a la audiencia vestido de traje, reiteró que es un "preso político" y que con el tiempo que lleva en la cárcel estima que ya cumplió una "condena anticipada".

El magistrado de la Corte Suprema, Estuardo Cárdenas, anunció que evaluarán la petición de Zamora y más adelante anunciarán su fallo.

Los casos contra el comunicador son impulsados por la fiscal general Consuelo Porras, sancionada por Estados Unidos y la Unión Europea que la consideran "corrupta" y "antidemocrática".

Zamora fue arrestado el 29 de julio de 2022 tras publicar en El Periódico casos de corrupción que salpicaban al entonces presidente derechista Alejandro Giammattei (2020-2024), cercano a la fiscal Porras. El diario cerró en 2023, mientras él estaba en prisión.

Entre octubre de 2024 y marzo de 2025, estuvo en arresto domiciliario, pero la medida fue revocada por petición de la Fiscalía y volvió a la cárcel de un cuartel militar capitalino donde ha estado desde su detención.

Zamora es considerado "preso de conciencia" por Amnistía Internacional y la Fundación Gabo de Colombia le concedió el reconocimiento a la excelencia del Premio Gabo 2024.