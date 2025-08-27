Periodistas exigen a Reino Unido que presione por la protección de periodistas en Gaza

Periodistas de Reino Unido se manifestaron este miércoles en el centro de Londres por sus cinco colegas muertos el lunes pasado en dos ataques militares israelíes a un hospital en la Franja de Gaza que mató también a otras 15 personas.

Los comunicadores, miembros del Sindicato Nacional de Periodistas de Gran Bretaña (NUJ), se congregaron frente a la residencia del primer ministro británico Keir Starmer en Downing Street para entregar una carta exigiendo que alguien se haga responsable por las muertes y que Reino Unido tome acciones para reforzar la protección a los trabajadores de los medios.

Los asistentes leyeron en voz alta los nombres de los más de 200 periodistas que han muerto en Gaza desde los ataques del movimiento islamista armado Hamás a Israel en octubre de 2023 y la respuesta militar de Israel.

Un total de 20 personas murieron el lunes en los ataques de Israel al hospital Naser de Jan Yunis, entre ellos cinco reporteros, tres de ellos que trabajaban para las agencias internacionales Reuters y The Associated Press, y la cadena internacional de televisión Al Jazeera.

El ejército israelí dijo el martes que el objetivo de los ataques, que provocaron una gran condena a nivel internacional, era una cámara supuestamente operada por Hamás.

Este es solo el más reciente ataque israelí en el que mueren periodistas, lo que ha provocado acusaciones de que los comunicadores están siendo atacados deliberadamente por los militares.

"Estamos aquí para mostrar solidaridad y para mostrar que estamos horrorizados como periodistas por lo que está sucediendo", dijo Deborah Hobson, periodista independiente y miembro del NUJ.

Hobson calificó como "extremadamente pobre" la respuesta que el gobierno de Starmer ha dado a las muertes de los periodistas, así como a incidentes previos. "No hay nada que diga que Reino Unido está horrorizado", dijo Hobson. "Tenemos un primer ministro que es abogado de derechos humanos", añadió.

El gobierno de Reino Unido ha suspendido en los últimos meses las licencias de exportación de armas a Israel para su uso en Gaza, ha suspendido las conversaciones de libre comercio con Israel y ha sancionado a dos ministros israelíes de extrema derecha en protesta por la conducta de Israel en la guerra.