Periodistas internacionales visitan Gaza bajo supervisión del ejército israelí

CIUDAD DE GAZA, Franja de Gaza (AP) — Un vehículo del ejército israelí recorre las calles vacías de un vecindario destrozado en Ciudad de Gaza, y con la ayuda de una cámara de video, un soldado detecta a personas de pie dentro de un edificio cercano destruido. El vehículo blindado personal acelera su motor y continúa su camino.

Un poco más adelante, el vehículo se detiene cerca de un hospital vacío que anteriormente estaba bajo la supervisión del gobierno jordano. Un funcionario de alto rango, que habló bajo condición de anonimato de acuerdo con las reglas militares, dice que los soldados encontraron recientemente un túnel utilizado por Hamás adyacente al hospital.

El viernes, el ejército israelí escoltó a periodistas extranjeros a través de Ciudad de Gaza, el foco de una nueva ofensiva para erradicar a Hamás, ofreciendo una inusual —y limitada— visión del territorio devastado por casi dos años de guerra y donde decenas de miles de palestinos han sido asesinados.

En agosto, expertos internacionales dijeron que la ciudad se hundió en la hambruna y advirtieron que la ofensiva de Israel y el desplazamiento masivo de personas exacerbarán la crisis humanitaria.

Los soldados que escoltaban a los periodistas a través de Ciudad de Gaza describieron sus operaciones militares como deliberadas, para minimizar el daño a los civiles, pero justificadas, a fin de eliminar a un grupo miliciano que ha sido severamente debilitado pero que permanece atrincherado, capaz de llevar a cabo ataques y aún en posesión de 48 rehenes.

Israel ha prohibido durante dos años la entrada de periodistas extranjeros a Gaza, excepto en raras y breves visitas supervisadas por el ejército, como esta.

Una ciudad bajo asedio

El trayecto hacia y desde Ciudad de Gaza fue a través del corredor de Netzarim, que separa el norte y el sur de Gaza y se utiliza como zona militar. La ruta estaba llena de edificios destruidos y montones de concreto. Se vieron pocos signos de vida durante el recorrido, que duró varias horas.

Una vez en el vecindario de Sabra en Ciudad de Gaza, el ejército llevó a los periodistas a un punto de observación a varios cientos de metros del hospital jordano desierto. El ejército afirmó que Hamás había estado fabricando armas en una sala debajo del hospital cuando los jordanos estaban en la superficie, controlando la instalación de salud, una de las muchas que luchan por operar en las últimas semanas a medida que los ataques israelíes se intensificaron.

Rodeado de destrucción y edificios colapsados, el hospital cerró hace unas dos semanas. Lo que parecía ser un tubo se extendía desde uno de sus edificios hacia un montículo de tierra frente a él, que los soldados dijeron era donde se encontraba el túnel.

A unos cientos de pies de distancia, excavadoras movían montones de arena, con el sonido de disparos y artillería resonaba de fondo.

De los 36 hospitales de Gaza, 22 ya no están operativos y los 14 restantes sólo funcionan parcialmente, según la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Israel acusa a Hamás de usar instalaciones de salud como centros de mando y para fines militares, poniendo a los civiles en peligro, aunque ha presentado pocas pruebas. Se ha visto a personal de seguridad de Hamás en hospitales y han mantenido algunas áreas inaccesibles.

Un soldado mostró a los periodistas videos tomados desde un dron que voló a través del túnel de 1,5 kilómetros de largo. El video mostraba túneles estrechos que conducían a habitaciones, una de las cuales mostraba explosivos alineados contra el muro.

Un funcionario jordano, que habló bajo condición de anonimato debido a la sensibilidad del asunto, negó que su hospital estuviera siendo utilizado por Hamás. The Associated Press no pudo verificar de manera independiente las afirmaciones del ejército israelí.

A unos cientos de metros del hospital jordano, soldados de la 36ta división estaban posicionados en una casa que dicen había sido utilizada previamente por Hamás. Fragmentos de vidrio y concreto cubrían el suelo, cables colgaban del techo y en los muros había instrucciones escritas a mano en hebreo sobre estar de servicio.

Los soldados advirtieron a los periodistas que no se acercaran demasiado a las ventanas debido a los francotiradores. Un día antes, el edificio junto a la casa fue impactado por disparos de francotiradores, dijo un soldado.

El destino de Ciudad de Gaza

En vísperas de la guerra, Ciudad de Gaza era hogar de aproximadamente un millón de personas. A lo largo del conflicto, ha sido el foco de bombardeos regulares israelíes y operaciones terrestres. Varios vecindarios han sido casi completamente destruidos. Cientos de miles huyeron bajo órdenes de evacuación israelíes al inicio de la guerra, pero muchos regresaron durante un alto el fuego a principios de este año.

Antes de que comenzara su última campaña en Ciudad de Gaza el mes pasado, Israel advirtió a los palestinos que evacuaran hacia el sur. A principios de esta semana, el ministro de Defensa de Israel, Israel Katz, dijo que la población tenía una última oportunidad para irse, y que cualquiera que se quede será considerado un partidario de Hamás.

Sin embargo, el alto funcionario del ejército que guiaba a los periodistas por Ciudad de Gaza el viernes fue más mesurado.

"Estamos tratando todos los días de explicar cuán más seguro es ir hacia el sur", indicó.

“Y cuando nos acercamos a áreas con mucha población, nos detenemos y tratamos con otros medios de sacarlos de esta área”.

Si bien cientos de miles de personas se han ido, muchas han permanecido, algunas incapaces de costear el traslado, otras demasiado débiles para irse o sin querer ser desplazadas una vez más.

Propuesta de Trump para poner fin a la guerra

Después de que Hamás atacara a Israel el 7 de octubre de 2023, matando a unas 1200 personas y secuestrando a 251, Israel lanzó una ofensiva de represalia que ha cobrado la vida de más de 67.000 palestinos. Esa cifra es según el Ministerio de Salud de Gaza, que no dice cuántos eran civiles o combatientes. Afirma que mujeres y niños constituyen alrededor de la mitad de los muertos.

El Ministerio es parte del gobierno dirigido por Hamás, y la ONU y muchos expertos independientes consideran sus cifras como la estimación más confiable de las bajas en tiempos de guerra.

El ejército de Israel informó el sábado que seguirá adelante con los preparativos para la primera fase del plan del presidente estadounidense Donald Trump para poner fin a la guerra y devolver a todos los rehenes restantes, después de que Hamás anunció que aceptaba partes del acuerdo y que otras aún necesitaban ser negociadas.

El ejército pasará a una posición defensiva en lugar de ofensiva, según un funcionario que habló bajo condición de anonimato porque no estaba autorizado para hablar con los medios de comunicación oficialmente.

Aún así, no está claro cómo eso afectará a las personas en Ciudad de Gaza. El sábado, el ejército advirtió a los palestinos en el resto de Gaza que no regresaran allí, calificándolo como una zona de combate peligrosa.

Los periodistas de The Associated Press Omar Akour en Amán, Jordania, y Samy Magdy en El Cairo, Egipto, contribuyeron a este despacho.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.