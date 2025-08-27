Periodistas manifiestan en Londres por colegas en Gaza

Organizada por el Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ), el gremio británico de periodistas, se celebró una concentración frente a Downing Street y se entregó una carta al primer ministro laborista, Keir Starmer, en la que se instaba a Londres a asumir la responsabilidad de lo que ocurre en la Franja y a comprometerse a proteger a los trabajadores de los medios de comunicación, blanco sistemático de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

A continuación, los participantes realizaron una vigilia en la que se leyeron los nombres de los más de 200 periodistas asesinados en Gaza desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás (ANSA).