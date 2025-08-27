Periodistas manifiestan en Londres por colegas en Gaza
Entregan nota al premier Keir Starmer.
Organizada por el Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ), el gremio británico de periodistas, se celebró una concentración frente a Downing Street y se entregó una carta al primer ministro laborista, Keir Starmer, en la que se instaba a Londres a asumir la responsabilidad de lo que ocurre en la Franja y a comprometerse a proteger a los trabajadores de los medios de comunicación, blanco sistemático de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).
A continuación, los participantes realizaron una vigilia en la que se leyeron los nombres de los más de 200 periodistas asesinados en Gaza desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás (ANSA).
