LA NACION

Periodistas manifiestan en Londres por colegas en Gaza

Entregan nota al premier Keir Starmer.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Periodistas manifiestan en Londres por colegas en Gaza
Periodistas manifiestan en Londres por colegas en Gaza

Organizada por el Sindicato Nacional de Periodistas (NUJ), el gremio británico de periodistas, se celebró una concentración frente a Downing Street y se entregó una carta al primer ministro laborista, Keir Starmer, en la que se instaba a Londres a asumir la responsabilidad de lo que ocurre en la Franja y a comprometerse a proteger a los trabajadores de los medios de comunicación, blanco sistemático de las Fuerzas de Defensa de Israel (IDF).

A continuación, los participantes realizaron una vigilia en la que se leyeron los nombres de los más de 200 periodistas asesinados en Gaza desde el inicio del conflicto entre Israel y Hamás (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. Pelean para cubrir los gastos de su hija con discapacidad y abren una dura pregunta sobre los audios filtrados
    1

    Discapacidad. Hacen malabares para pagar los cuidados de su hija y lanzan una dura pregunta sobre los audios

  2. Conmoción en Nueva Zelanda por la muerte de un ex Maorí All Black: creen que fue un suicidio
    2

    Murió el ex Maorí All Black, Shane Christie, y sospechan que se trató de un suicidio

  3. La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez
    3

    La felicidad de Enrique Iglesias y Anna Kournikova: serán padres por cuarta vez

  4. Horacio Embón abandonó Duro de Domar en vivo tras un duro cruce con Pablo Duggan
    4

    Horacio Embón abandonó Duro de Domar en vivo tras un duro cruce con Pablo Duggan

Cargando banners ...