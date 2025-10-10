Permanencia de presidenta de Perú pende de un hilo tras sendos pedidos legislativos para destituirla

LIMA (AP) — La permanencia de la presidenta peruana Dina Boluarte en el poder pendía de un hilo el jueves tras el ingreso en el Parlamento de cinco pedidos de legisladores de varias bancadas para destituirla tras diversas protestas en las calles en días recientes debido a la crisis de inseguridad.

Casi todos los grupos políticos en el Congreso anunciaron que apoyarían la remoción de Boluarte por presunta “incapacidad moral”, una medida que tomó fuerza debido a los cuestionamientos al gobierno por lo que los críticos consideran su incapacidad para frenar la ola criminal.

Los pedidos de vacancia tienen lugar a seis meses de las elecciones programadas para el 12 de abril de 2026 donde se elegirá un nuevo presidente, 130 diputados y 60 senadores.

Fuerza Popular, Alianza para el Progreso y Renovación Popular —los principales grupos legislativos que han protegido a Boluarte desde el inicio de su mandato en diciembre de 2022— anunciaron durante la jornada que cambiaron su posición y apoyarían los pedidos para destituir a la mandataria de 63 años.

Según la ley se necesitan 26 firmas de los 130 legisladores para presentar un pedido de destitución presidencial al Parlamento. Luego se requieren 56 votos para admitir a debate ese pedido y finalmente se necesitan otros 87 votos para cristalizar la remoción de la jefa de Estado.

Más temprano la mandataria indicó en una actividad pública en el palacio presidencial que culminaría su gestión programada hasta el 28 de julio de 2026.

Desde el inicio de su mandato se habían presentado ocho pedidos legislativos de vacancia contra Boluarte, pero ninguna había prosperado debido a la protección que la mandataria tenía de los principales grupos legislativos. Boluarte no tiene bancada legislativa propia.

La crisis política detonó durante la jornada luego que la noche del miércoles se produjo un ataque armado en contra uno de los más populares grupos de cumbia en Perú llamado Agua Marina, que dejó cinco heridos de bala. El ataque fue considerado una muestra más del alza incontenible de la criminalidad —en especial de los asesinatos y extorsiones— que el gobierno de Boluarte no ha logrado detener.

El gabinete ministerial, encabezado por el presidente del Consejo de Ministros, Eduardo Arana, acudió al Congreso con el fin de informar sobre las medidas para enfrentar la creciente criminalidad.

“La preocupación del Congreso no se resuelve atendiendo una petición de vacancia y menos aprobándola", dijo Arana.

“No nos aferramos al cargo, aquí estamos y sabíamos desde un inicio que el primer día que estuvimos también podía ser el último día de nuestra gestión y hoy con hidalguía podemos decir que hemos trabajado bajo el liderazgo de la presidenta Dina Boluarte”.

Tras la presentación de los ministros, el Congreso levantó la sesión por un momento y tenía previsto reanudarla esta misma noche para abordar las mociones de vacancia presidencial.

Boluarte llegó al poder el 7 de diciembre de 2022 tras suceder al entonces mandatario Pedro Castillo (2021-2022), de quien era vicepresidenta. Ese día Castillo intentó disolver el Parlamento, pero el Legislativo contraatacó y removió a Castillo del cargo por “incapacidad moral”. Castillo está detenido de forma provisional mientras es juzgado por presunta rebelión e investigado por rebelión.

Los primeros tres meses de su gestión se produjeron más de 500 protestas que exigían su renuncia, según datos oficiales. Boluarte prometió de forma pública en 2021 renunciar si Castillo era destituido. Pero, una vez que Castillo fue removido, Boluarte no dimitió, lo que fue cuestionado como una traición.

Las manifestaciones, sobre todo en los Andes del sur, dejaron 50 civiles muertos casi todos por heridas de bala, incluido ocho menores de edad. Según informes de organismos internacionales como Naciones Unidas la policía reprimió las manifestaciones con un uso excesivo de la fuerza.