Permira y Warburg, cerca de acuerdo de US$8.200 millones por Clearwater Analytics: fuentes

Por Milana Vinn

21 dic (Reuters) - Un grupo de firmas de capital riesgo liderado por Permira y Warburg Pincus cerró un acuerdo para adquirir al desarrollador de software de inversión y contabilidad Clearwater Analytics Holdings por unos US$8.200 millones, incluida la deuda, informaron dos fuentes familiarizadas con el asunto.

Permira y Warburg Pincus acordaron privatizar Clearwater por 24,55 dólares la acción, recuperando así la propiedad del activo que solían poseer conjuntamente hace casi cinco años, antes de sacar la empresa a bolsa mediante una OPI, dijeron las fuentes.

El acuerdo, que se firmó a última hora del sábado y se espera que se anuncie el lunes, incluye la participación de varios inversores minoritarios, entre ellos Francisco Partners y Temasek, dijeron las fuentes, que solicitaron el anonimato debido a lo delicado del asunto.

Permira y Warburg Pincus declinaron hacer comentarios, mientras que Clearwater, Francisco Partners y Temasek no respondieron de inmediato a las peticiones de Reuters.

Anteriormente, el domingo, Bloomberg News informó de que Permira y Warburg Pincus estaban a punto de llegar a un acuerdo para adquirir Clearwater Analytics.

Clearwater, con sede en Boise, Idaho, desarrolla programas informáticos que ayudan a las empresas a gestionar sus carteras de inversión.

La empresa opera una única plataforma en la nube de varios inquilinos que agrega datos de cartera y realiza complejas tareas de contabilidad y análisis en un solo lugar. Esa estructura permite la integración de herramientas impulsadas por IA para generar conocimientos más precisos y bajo demanda sobre sus carteras, mejorando los informes y el servicio al cliente.

Mientras que algunos inversores pueden ver los avances en IA como una amenaza potencial para el negocio, una fuente familiarizada con el acuerdo dijo que la oportunidad de profundizar en las capacidades de IA de Clearwater y ampliar el valor de su plataforma era una razón clave por la que la transacción era atractiva.

El precio de la operación, 24,45 dólares, representa una prima de casi el 40% respecto al precio de las acciones de Clearwater, 16,69 dólares, al 10 de noviembre, antes de las noticias sobre una posible venta.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters el mes pasado que Warburg Pincus y Permira habían presentado una oferta conjunta para comprar Clearwater, aproximadamente cuatro años después de que ayudaran al desarrollador de software a cotizar en bolsa.

La semana pasada, el inversor activista Starboard Value tomó una participación de casi el 5% en Clearwater, apostando a que estaba infravalorada en medio de las preocupaciones de los inversores sobre su integración de adquisiciones recientes.

Clearwater, que salió a bolsa en 2021 con una valoración de 5.500 millones de dólares, tenía una capitalización bursátil de unos 6.500 millones de dólares el domingo, según datos de LSEG.

Warburg Pincus y Permira siguieron siendo propietarios mayoritarios de Clearwater durante la OPI de 2021 y redujeron su participación con el tiempo, incluso mediante la venta de ciertas clases de acciones. (Reporte de Milana Vinn en Nueva York, Abu Sultan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)