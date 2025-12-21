Permira y Warburg comprarán Clearwater Analytics por US$8.400 millones

Por Milana Vinn

21 dic (Reuters) - Un grupo de firmas de capital riesgo liderado por Permira y Warburg Pincus cerró un acuerdo para adquirir al desarrollador de software de inversión y contabilidad Clearwater Analytics Holdings por unos US$8.400 millones, incluida la deuda, informaron las partes en un comunicado conjunto el domingo.

Permira y Warburg Pincus acordaron privatizar Clearwater por US$24,55 la acción en efectivo. El precio de la operación supone una prima del 47% sobre los US$16,69 que cotizaban las acciones de Clearwater el 10 de noviembre, antes de las noticias sobre una posible venta.

El acuerdo, que fue anunciado el domingo, incluye la participación de varios inversores minoritarios, entre ellos Francisco Partners y Temasek.

"Ambas empresas entienden nuestro negocio y el sector tecnológico, y han demostrado su capacidad para impulsar el crecimiento de algunas de las empresas tecnológicas más grandes y de mayor crecimiento del mundo", dijo Sandeep Sahai, presidente ejecutivo de Clearwater.

El acuerdo prevé una "cláusula de búsqueda de ofertas" que finalizará el 23 de enero de 2026, durante el cual Clearwater podrá solicitar y evaluar propuestas de adquisición alternativas, con una posible prórroga de 10 días para determinados licitadores.

Se espera que la transacción se complete en la primera mitad de 2026, tras lo cual el desarrollador de software de inversión y contabilidad se convertirá en una empresa privada.

CAPACIDADES DE IA

Clearwater, con sede en Boise, Idaho, desarrolla programas informáticos que ayudan a las empresas a gestionar sus carteras de inversión.

La empresa opera una única plataforma en la nube de varios inquilinos que agrega datos de cartera y realiza complejas tareas de contabilidad y análisis en un solo lugar. Esa estructura permite la integración de herramientas impulsadas por IA para generar conocimientos más precisos y bajo demanda sobre sus carteras, mejorando los informes y el servicio al cliente.

Mientras que algunos inversores pueden ver los avances en IA como una amenaza potencial para el negocio, una fuente familiarizada con el acuerdo dijo que la oportunidad de profundizar en las capacidades de IA de Clearwater y ampliar el valor de su plataforma era una razón clave por la que la transacción era atractiva.

Una fuente familiarizada con el asunto dijo a Reuters el mes pasado que Warburg Pincus y Permira habían presentado una oferta conjunta para comprar Clearwater, aproximadamente cuatro años después de que ayudaran al desarrollador de software a cotizar en bolsa.

La semana pasada, el inversor activista Starboard Value tomó una participación de casi el 5% en Clearwater, apostando a que estaba infravalorada en medio de las preocupaciones de los inversores sobre su integración de adquisiciones recientes.

Clearwater, que salió a bolsa en 2021 con una valoración de US$5.500 millones, tenía una capitalización bursátil de unos US$6.500 millones el domingo, según datos de LSEG.

Warburg Pincus y Permira siguieron siendo propietarios mayoritarios de Clearwater durante la OPI de 2021 y redujeron su participación con el tiempo, incluso mediante la venta de ciertas clases de acciones.

JP Morgan actuó como asesor financiero de la empresa, Goldman Sachs actuó como asesor del grupo comprador y PJT Partners actuó como asesor financiero del comité especial, según el comunicado. (Reporte de Milana Vinn en Nueva York, Ananya Palyekar y Abu Sultan en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)