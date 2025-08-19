Permisos e inicios de construcción de viviendas unifamiliares en EE.UU. aumentan en julio

Por Dan Burns

19 ago (Reuters) - La construcción de nuevas viviendas unifamiliares en Estados Unidos y los permisos para futuras construcciones aumentaron en julio, a pesar de que las elevadas tasas hipotecarias y la incertidumbre económica siguieron dificultando la compra de viviendas.

Las viviendas unifamiliares iniciadas, que representan la mayor parte de la construcción de viviendas, aumentaron un 2,8% hasta una tasa anual desestacionalizada de 939.000 unidades el mes pasado, informó el martes la Oficina del Censo del Departamento de Comercio. Los permisos para futuras construcciones de viviendas unifamiliares subieron un 0,5% hasta una tasa de 870.000 unidades.

El número total de proyectos residenciales iniciados, incluidos los apartamentos, aumentó un 5,2%, hasta 1,428 millones de unidades, y la concesión de permisos cayó un 2,8%, hasta 1,354 millones de unidades. Los economistas encuestados por Reuters habían estimado los inicios de viviendas en 1,290 millones y los permisos en 1,386 millones.

Los amplios aranceles de importación del presidente Donald Trump han impedido que la Fed baje las tasas de interés este año y la mayoría de los responsables monetarios del banco central se muestran cautelosos a la hora de relajar los costos de endeudamiento hasta que tengan más confianza en que los gravámenes no reavivarán la inflación, que aún tiene que volver al objetivo del 2% de la Fed.

Sin embargo, los recientes indicios de suavización del mercado laboral han convencido en gran medida a los inversores de que la Fed recortará las tasas en un cuarto de punto porcentual cuando se reúna a mediados de septiembre y esa expectativa ha ayudado a bajar las tasas hipotecarias en las últimas semanas.

La tasa media de la popular hipoteca a tipo fijo a 30 años, el préstamo hipotecario más común en Estados Unidos, cayó al 6,58% la semana pasada, el nivel más bajo desde octubre, según datos de la agencia de financiación hipotecaria Freddie Mac. Esa tasa ha bajado casi medio punto porcentual desde enero.

Aun así, los tipos hipotecarios están muy por encima de los niveles que prevalecieron en los años anteriores y durante la pandemia del COVID-19, y ese cambio, junto con los elevados precios de la vivienda, ha frenado la demanda.

La caída de la demanda ha aumentado la oferta de viviendas en el mercado, lo que ha disuadido a los constructores de iniciar nuevos proyectos inmobiliarios. El inventario de viviendas nuevas está cerca de los niveles registrados por última vez a finales de 2007.

(Reporte de Dan Burns; Edición de Paul Simao y Chizu Nomiyama. Editado en español por Natalia Ramos)