Peronismo triunfa en legislativas de Argentina: duro golpe para presidente Milei

Por Jorge Otaola

BUENOS AIRES, 7 sep (Reuters) -

El opositor partido peronista de Argentina triunfó el domingo en las elecciones legislativas de la poderosa provincia de Buenos Aires, dejando al partido del Gobierno central en un lejano segundo lugar, de acuerdo al escrutinio oficial provisorio.

Así, el gobernador de centroizquierda Axel Kicillof logró doblegar la estrategia nacionalizada que instrumentó el presidente libertario Javier Milei, quien se ilusiona con los comicios nacionales de medio término programados para fin de octubre.

En base a cómputos provisorios, el peronismo alcanza un 46,98% de los votos en toda la provincia en base al frente 'Fuerza Patria', contra un 33,85% de la oficialista 'La Libertad Avanza' contabilizado el 88,55% de los votos.

La diferencia resultó mucho más amplia que las previsiones de encuestas privadas en una provincia como bastión histórico del peronismo y que reúne un 40% del total de los votantes nacionales.

Los mercados financieros vienen de fuertes sacudones pendientes del resultado de los comicios y de denuncias de corrupción dentro del Gobierno, en medio de una caída de la imagen pública del disruptivo Milei y crecientes tensiones sociales por los efectos de su duro plan de ajuste de la economía.

"Había un caldo de cultivo que terminó de cuajar en las últimas semanas" por las denuncias que involucraron al Gobierno nacional, dijo la analista política Lara Goyburu.

Si bien se trató de una elección para el Parlamento de la provincia comandada por Kicillof, su resultado marca el tono para los comicios de medio término del 26 de octubre en todo el país, en las que el oficialismo busca revertir la minoría actual en ambas cámaras del Congreso.

Alrededor de 14 millones de los tildados 'bonaerenses' eligieron este domingo 46 diputados y 23 senadores provinciales, divididos en ocho secciones.

Analistas coincidieron en que se trató de un punto de inflexión para ambos líderes, Milei y Kicillof, dada la coyuntura en la tercera economía de Latinoamérica.

"Aunque sea una elección provincial, es sin duda el verdadero trampolín para los comicios nacionales de octubre, ya que miden fuerzas en el mayor distrito del país.

Interpretamos que de este resultado en Buenos Aires habrá una gran interacción para elegir diputados y senadores (nacionales) el mes que viene", dijo el analista político Guillermo Farina.

Kicillof es un exministro de Economía de la expresidenta Cristina Fernández, actualmente en prisión domiciliaria por fraude al Estado.

El sostenido enfrentamiento conceptual entre el libertario Milei y Kicillof puso a estos comicios en el ojo de atención política y financiera, ya que el resultado producirá definiciones en ambos partidos.

"Nos jugamos todos (...) En las urnas se expresa una vocación, un futuro que se desea", dijo Kicillof a periodistas este domingo, por lo que se debe "estar atento a escuchar (el resultado de) las urnas", acotó.

Milei pugna por un camino con estricto control del equilibrio fiscal y dominio de la inflación, mientras que Kicillof con su frente 'Fuerza Patria' apunta a una expansión del gasto público para dinamizar la economía.

Desde que asumió el cargo a fin de 2023, Milei ha reducido el rol del Estado, con un drástico recorte de la obra pública y de ingresos para sectores sensibles como la salud, la educación, la ciencia y los jubilados, además de otros servicios sociales, lo que podría costar caro a su popularidad.

Alejandro Catterberg, analista político, subrayó que "al Gobierno (nacional) se le fragmentó el voto".

Las elecciones en Buenos Aires se celebraron por primera vez desdobladas de las nacionales y se realizaron tras arduas negociaciones dentro de los diferentes frentes con la idea de consolidar el poder. (Reporte de Jorge Otaola; Editado por Lucila Sigal)