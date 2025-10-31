Perplexity firma acuerdo plurianual para utilizar imágenes de Getty en búsquedas potenciadas por IA

31 oct (Reuters) - Getty Images y Perplexity firmaron el viernes un acuerdo global de licencia plurianual que permitirá a la empresa de inteligencia artificial mostrar las imágenes editoriales y creativas del distribuidor fotográfico en sus herramientas de búsqueda y descubrimiento.

Las acciones de Getty se dispararon un 60% en las operaciones previas a la apertura de la sesión tras la noticia.

El acuerdo permitirá a Perplexity integrar la tecnología API de Getty en los flujos de trabajo de sus plataformas de inteligencia artificial, lo que facilitará el acceso a imágenes de alta calidad y mejorará la atribución de imágenes.

Perplexity también mejorará sus funciones para incluir los créditos de las imágenes y los enlaces a las fuentes, con el objetivo de educar a los usuarios sobre el uso legal de los contenidos con licencia.

La asociación se produce en medio de un creciente escrutinio sobre la forma en que las empresas de IA utilizan los contenidos protegidos por derechos de autor. Getty, que también concede licencias a plataformas como iStock y Unsplash, ya ha emprendido acciones legales contra el uso no autorizado de sus activos por parte de otras plataformas como Stability AI. (Reporte de Kritika Lamba en Bengaluru; Editado en Español por Ricardo Figueroa)