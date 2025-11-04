Perplexity recibe una amenaza legal de Amazon por su herramienta de compra con IA

4 nov (Reuters) - Perplexity AI dijo el martes que recibió una amenaza legal de Amazon.com exigiendo a la startup que impida al agente de inteligencia artificial (IA) de su navegador Comet para que no realice compras en la plataforma del gigante del comercio electrónico en nombre de un usuario.

La empresa emergente, que ha crecido rápidamente en un contexto de auge de los asistentes de IA, rechazó las demandas de Amazon, diciendo que estaba usando su dominio del mercado para sofocar la competencia.

Perplexity calificó la medida como una amenaza a la elección del usuario y al futuro de los asistentes de IA.

"El acoso es cuando las grandes corporaciones usan amenazas legales e intimidación para bloquear la innovación y empeorar la vida de las personas", escribió la compañía en una entrada de blog.

Amazon dijo que ha solicitado en repetidas ocasiones que Perplexity elimine al minorista en línea de la experiencia de Comet, "particularmente a la luz de la experiencia de compra y servicio al cliente significativamente degradada que proporciona".

Las aplicaciones de terceros que realizan compras para los usuarios deben operar abiertamente y respetar las decisiones de las empresas sobre su participación, dijo Amazon en un comunicado.

El enfrentamiento entre Amazon.com y Perplexity pone de relieve un debate emergente sobre cómo regular el creciente uso de agentes de IA y cómo interactúan con los sitios web.

Perplexity es una de las muchas empresas de IA que tratan de reinventar el navegador web en torno a la inteligencia artificial, con el objetivo de hacerlo más autónomo y capaz de gestionar las actividades cotidianas en línea, desde la redacción de mensajes de correo electrónico hasta la realización de compras.

La propia Amazon está desarrollando herramientas similares, como "Buy For Me", una función que permite a los usuarios comprar entre distintas marcas dentro de su aplicación, y "Rufus", un asistente de IA capaz de recomendar productos y gestionar carritos. (Reporte de Akash Sriram en Bengaluru; edición en español de Javier López de Lérida)