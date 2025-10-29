Perro agradece efusivamente tras ser rescatado por bomberos de un acantilado en San Francisco

Un perro cayó de un acantilado junto al océano en San Francisco y pasó más de 20 minutos aferrado a una estrecha saliente hasta que los bomberos acudieron a rescatarlo, dijeron las autoridades.

El perro, de color marrón y blanco, jugaba con otro can el martes en Fort Funston, un parque costero con empinados acantilados que pueden alcanzar hasta 61 metros (200 pies) de altura desde la playa. La mascota, que no estaba familiarizada con el área, resbaló en la vegetación, perdió tracción y cayó por el acantilado, explicó Samuel Menchaca, capitán de rescate del Departamento de Bomberos de San Francisco.

Los bomberos enviaron un equipo para recuperar al can, que había encontrado refugio temporal en una saliente a unos 12 metros (40 pies) por debajo de la cima del acantilado. Un operador de drones de la policía de San Francisco que se encontraba en la zona escuchó la llamada de emergencia y capturó una vista aérea de la ubicación del perro, que transmitió a los bomberos.

Una vez que supieron dónde hallar al animal, un rescatista descendió en rápel por la cara arenosa del acantilado, le colocó un arnés al perro, de 18 kilogramos (40 libras) y lo sostuvo mientras los subían juntos.

“Estaba feliz. Sabía que lo habían rescatado. Movía la cola. Daba besos a todos”, manifestó Menchaca.

Los rescatistas reunieron al perro con su dueño.

Menchaca instó a las personas a permanecer en los caminos marcados, mantener a sus perros con correa y a sus niños pequeños cerca.

“Puede que pienses que es un pequeño montículo o una colina, pero es una gran caída”, comentó.

Desafortunadamente, los bomberos tienen que rescatar a personas con frecuencia en esta área, señaló Menchaca. Se entrenan para ello y siempre estarán allí, pero no quieren que la gente se lastime, señaló.

“Una de las mejores maneras de no lastimarse en estos acantilados y en nuestras hermosas partes costeras de San Francisco es permanecer en los caminos marcados”, afirmó.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.