Perro robot enseña en México la bondad animal en las calles

Por Alberto Fajardo y Mariana Hernandez

MONTERREY, México, 12 ago (Reuters) - Camina, habla, corre y juega. Es Waldog, un robot impulsado por inteligencia artificial que recorre la ciudad norteña de Monterrey (México) para concienciar sobre el maltrato y el bienestar de los animales.

Con una voz metálica y amable, Waldog tiene el tamaño de un beagle e inicia conversaciones con niños y adultos sobre los derechos de los animales.

"Hola, soy Waldog, y estoy aquí para darle voz a quienes no la tienen, los animalitos que viven en la calle", dijo a un grupo de risueños residentes del barrio de bajos ingresos de Santa Catarina, en Monterrey.

Waldog agregó que su trabajo es "crear conciencia" sobre el trato a los animales.

El senador federal Waldo Fernández, de Monterrey, dijo a Reuters que pagó US$4084 de su propio bolsillo por el perro robot y lo bautizó con su nombre. La mascota necesita la compañía de un adulto y se maneja con un mando a distancia.

Fernández, que se confiesa activista en favor de los animales, dijo que Waldog pretende fomentar la bondad y la responsabilidad hacia los animales y los seres humanos por igual.

Pero también tendrá un propósito práctico, dijo Fernández en una publicación en Instagram: Waldog señalará la basura en la calle, los baches y registrará a otros canes callejeros.

Los perros robot también se han utilizado en misiones de búsqueda y rescate tras catástrofes naturales. Las autoridades estadounidenses también están trabajando en su desarrollo para patrullar la frontera entre Estados Unidos y México.

Por ahora, según Fernández, Waldog tiene una agenda repleta: visitará escuelas, plazas y barrios del área metropolitana de Monterrey, además de posar para muchas selfis. (Reporte de Alberto Fajardo y Mariana Hernández; Edición de Emily Green y Sonali Paul; Edición en español de Raúl Cortés Fernández)