La casa de moda mundial Perry Ellis International anuncia su √ļltimo acuerdo de licencia en colaboraci√≥n con Fragrance Group London Ltd., para presentar una nueva fragancia masculina Farah, quintaesencia brit√°nica, para verano de 2024.

Atemporal y sofisticada, la √ļltima fragancia de Farah evoca la esencia del foug√®re amaderado. La fragancia desprende el atractivo de la bergamota fresca, combinada con tonos complementarios de jengibre y pera. El coraz√≥n de la f√≥rmula posee una sutil intensidad de vetiver, madera de cipr√©s y √°mbar seco, que evocan la energ√≠a vibrante y la intriga del hombre Farah. La fragancia es vers√°til, duradera y permite pasar del d√≠a a la noche con una nota distintiva para el hombre moderno que prefiere la tradici√≥n con un toque diferente.

Oscar Feldenkreis, director general y presidente de la empresa matriz, Perry Ellis International, ha se√Īalado: ¬ęEstoy encantado de colaborar con Fragrance Group London para continuar el desarrollo y la expansi√≥n en esta categor√≠a de estilo de vida con una nueva fragancia Farah. Aceptar las opiniones de nuestros consumidores y permitirles participar en esta experiencia sensorial no har√° sino mejorar la identidad de la marca Farah¬Ľ. La fragancia Farah es el resultado de la selecci√≥n de un grupo de prueba formado por clientes de Farah. Se pidi√≥ a los clientes que eligieran su fragancia favorita entre una selecci√≥n de cuatro fragancias finalistas. La fragancia ganadora fue, con diferencia, la m√°s popular entre los clientes del grupo de prueba, lo que asegura que la fragancia se ajusta al perfil de los clientes de Farah.

¬ęEstamos emocionados por lanzar la nueva fragancia Farah en exclusiva con Superdrug y The Perfume Shop para octubre de 2023. Fiel al ADN de la marca Farah, la fragancia es aut√©ntica y personal, creada en Inglaterra por un perfumista brit√°nico de primer nivel¬Ľ, ha dicho Hanna Coonagh, directora ejecutiva de Fragrance Group London.

Fragrance Group London trabaja en estrecha colaboración con la marca Farah Team para ofrecer esencias y fragancias icónicas. Desde el concepto y el desarrollo hasta el lanzamiento, nuestro equipo trabaja con las marcas para ofrecer productos que reflejen a la perfección la personalidad y el prestigio por los que Farah es conocida y apreciada.

Acerca de Perry Ellis International

Perry Ellis International, Inc. es una empresa l√≠der en el dise√Īo, distribuci√≥n y concesi√≥n de licencias de prendas de ropa, accesorios y fragancias de alta calidad para hombre y mujer. La colecci√≥n de camisas de vestir e informales, ropa deportiva de golf, jers√©is, pantalones de vestir, pantalones informales y cortos, ropa vaquera, ropa deportiva, vestidos y ba√Īadores para hombre y mujer est√° disponible en los principales canales de distribuci√≥n minorista. La empresa, a trav√©s de sus filiales en propiedad absoluta, posee una cartera de marcas reconocidas nacional e internacionalmente, entre las que se incluyen: Perry Ellis¬ģ, An Original Penguin by Munsingwear¬ģ, Laundry by Shelli Segal¬ģ, Rafaella, Cubavera¬ģ, Ben Hogan¬ģ, Savane¬ģ, Grand Slam¬ģ, John Henry, Manhattan¬ģ, Axist¬ģ y Farah¬ģ. La empresa mejora su lista de marcas mediante la concesi√≥n de licencias de marcas de terceros, entre las que se incluyen: Nike¬ģ para ba√Īadores, Callaway¬ģ, PGA TOUR¬ģ, Jack Nicklaus para ropa de golf. M√°s informaci√≥n sobre la empresa en http://www.pery.com.

