Persiguiendo la sombra: reservas rurales en España se triplican antes del eclipse solar, según Airbnb

3 mar (Reuters) - Las reservas en destinos rurales españoles situados en la trayectoria del eclipse solar total ‌del 12 de agosto ‌se ⁠han triplicado con creces respecto al año anterior, impulsadas por el aumento de la demanda internacional, dijo el martes la empresa ​de ⁠alquiler ⁠vacacional Airbnb.

Se espera que el eclipse, cuya trayectoria total atravesará el océano Ártico, ​el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y el norte ‌de España, atraiga a multitud de visitantes ​a pequeñas localidades y zonas rurales ​con cielos más despejados y una capacidad hotelera tradicional limitada, según datos internos y una encuesta encargada por la empresa.

* Las reservas en zonas no urbanas a lo largo de la ruta del eclipse para el periodo comprendido entre ​el 10 y el 16 de agosto aumentaron un 210% con respecto al año anterior, según los ⁠datos internos de Airbnb a finales de 2025.

* Los pueblos en Aragón, Navarra, La ‌Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León registraron hasta 10 veces más reservas para ese periodo que el año anterior.

* En lugares similares de Galicia, Asturias y el País Vasco, las reservas se cuadruplicaron con creces.

* Francia, Reino Unido y Estados Unidos representan más de la mitad de las búsquedas internacionales ‌de alojamiento para estancias a lo largo de la ruta, mientras que Alemania, ⁠Italia, Países Bajos y Bélgica representan alrededor de un tercio.

* Los ‌viajeros europeos que planean alojarse a lo largo de la ⁠ruta esperan gastar una media de 680 ⁠euros (789 dólares) por viaje, unos 100 euros más que los viajeros españoles, según una encuesta de Opinium realizada para Airbnb entre el 23 de enero y el 2 de febrero de este año.

* Las familias y los grupos ‌de tres o más personas representaron ​el 74% de las búsquedas para la semana del eclipse, mientras que las parejas representaron el 20% y los viajeros individuales el 7%.

(1 dólar = 0,8624 euros) (Información de Marta Serafinko en Gdansk; ‌edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)