Persiguiendo la sombra: reservas rurales en España se triplican antes del eclipse solar, según Airbnb
3 mar (Reuters) - Las reservas en destinos rurales españoles situados en la trayectoria del eclipse solar total del 12 de agosto se han triplicado con creces respecto al año anterior, impulsadas por el aumento de la demanda internacional, dijo el martes la empresa de alquiler vacacional Airbnb.
Se espera que el eclipse, cuya trayectoria total atravesará el océano Ártico, el este de Groenlandia, el oeste de Islandia y el norte de España, atraiga a multitud de visitantes a pequeñas localidades y zonas rurales con cielos más despejados y una capacidad hotelera tradicional limitada, según datos internos y una encuesta encargada por la empresa.
* Las reservas en zonas no urbanas a lo largo de la ruta del eclipse para el periodo comprendido entre el 10 y el 16 de agosto aumentaron un 210% con respecto al año anterior, según los datos internos de Airbnb a finales de 2025.
* Los pueblos en Aragón, Navarra, La Rioja, Castilla-La Mancha y Castilla y León registraron hasta 10 veces más reservas para ese periodo que el año anterior.
* En lugares similares de Galicia, Asturias y el País Vasco, las reservas se cuadruplicaron con creces.
* Francia, Reino Unido y Estados Unidos representan más de la mitad de las búsquedas internacionales de alojamiento para estancias a lo largo de la ruta, mientras que Alemania, Italia, Países Bajos y Bélgica representan alrededor de un tercio.
* Los viajeros europeos que planean alojarse a lo largo de la ruta esperan gastar una media de 680 euros (789 dólares) por viaje, unos 100 euros más que los viajeros españoles, según una encuesta de Opinium realizada para Airbnb entre el 23 de enero y el 2 de febrero de este año.
* Las familias y los grupos de tres o más personas representaron el 74% de las búsquedas para la semana del eclipse, mientras que las parejas representaron el 20% y los viajeros individuales el 7%.
(1 dólar = 0,8624 euros) (Información de Marta Serafinko en Gdansk; edición de David Latona; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)