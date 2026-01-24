Persiste bloqueo en acceso a minas chilenas Escondida y Zaldívar por huelga de contratista: fuentes

SANTIAGO, 24 ene (Reuters) - Trabajadores en huelga de la contratista Finning retomaron el sábado un bloqueo de la vía de acceso a las minas de cobre Escondida y Zaldívar, lo que retrasa el traslado tanto de insumos como de personas entre los yacimientos y la norteña ciudad de Antofagasta, dijeron a Reuters fuentes del sector.

Autoridades locales junto con la policía habían logrado despejar la protesta tarde el viernes, pero un grupo de manifestantes volvió a instalarse en la llamada "ruta de la minería".

BHP, controladora de Escondida, dijo en la víspera que la protesta estaba causando retrasos en cambios de turnos así como en el tránsito de vehículos. La firma no respondió inmediatamente el sábado sobre la reactivación del bloqueo.

Los miembros del sindicato 2 de la contratista de maquinarias Finning, que da servicio a diversas mineras, iniciaron la paralización de actividades tras fracasar su negociación contractual. (Reporte de Fabián Andrés Cambero)