Persisten en España fallas en pulseras electrónicas para ex parejas violentas

El ministerio español de Igualdad señaló el martes una nueva falla en las pulseras electrónicas para impedir a los agresores, a veces exparejas, acercarse a mujeres víctimas de violencia, semanas después de que...

El ministerio español de Igualdad señaló el martes una nueva falla en las pulseras electrónicas para impedir a los agresores, a veces exparejas, acercarse a mujeres víctimas de violencia, semanas después de que se registraran otras fallas que causaron polémica.

Tras detectar un incidente en el sistema de pulseras que alertan a las víctimas si su agresor viola la orden de alejamiento, el ministerio dijo que activó "el protocolo de protección de las víctimas".

"Las víctimas han sido avisadas, estando protegidas en todo momento, además de que los servicios de emergencia como el botón del pánico y los de recepción y emisión de llamadas se han mantenido operativos", añadió.

A fines de septiembre, el gobierno ya había reconocido fallas en el dispositivo.

La polémica se desencadenó cuando la fiscalía general indicó en su informe anual que las pulseras registraron problemas técnicos luego de una migración de datos relacionada con un cambio de proveedor.

Esas fallas generaron angustia en muchas de las víctimas, indicó el informe.

Desde su llegada al poder en 2018, el presidente de gobierno español Pedro Sánchez hizo del feminismo uno de los pilares importantes de sus políticas en España, país que hace dos décadas adoptó una ley pionera en Europa para enfrentar la violencia contra las mujeres.

