Persona es baleada en Arizona en incidente que involucra a Patrulla Fronteriza

ARIVACA, Arizona, EE.UU. (AP) — Una persona recibió un disparo y se encuentra en estado crítico tras un incidente que se registró el martes y que involucró a la Patrulla Fronteriza cerca de la frontera sur de Estados Unidos, informaron las autoridades en Arizona.

El FBI dijo que estaba "investigando un presunto ataque contra un oficial federal" cerca de Arivaca, Arizona, una comunidad situada a unos 16 kilómetros (10 millas) de la frontera. La zona es un camino común para traficantes de drogas y migrantes que cruzan ilegalmente la frontera, por lo que los agentes la patrullan regularmente.

Los bomberos de Santa Rita informaron que respondieron al tiroteo y que la persona herida estaba bajo custodia.

“El cuidado del paciente fue transferido a un helicóptero médico local para un transporte rápido a un centro de traumatología regional”, informó la oficina de bomberos.

Un hospital de nivel uno en Tucson declinó proporcionar información, y The Associated Press estaba esperando una respuesta de otro.

El incidente involucró a un agente fronterizo y a un sospechoso, declaró el Departamento del Sheriff del Condado de Pima al medio noticioso Arizona Daily Star.

Las autoridades no divulgaron información sobre el sospechoso. El incidente se produce en un mes en el que agentes de inmigración han matado a tiros a dos personas en el marco de las redadas del Departamento de Seguridad Nacional en Minnesota.

La Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza no respondió de momento a correos electrónicos y llamadas telefónicas en busca de más información.

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.