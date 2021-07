Personalidades colombianas piden "educación de calidad" para romper barreras en los países con brechas sociales

UNIR ha organizado el seminario 'Retos y oportunidades de Colombia en el s. XXI',

La Universidad Internacional de La Rioja (UNIR) ha organizado este martes el seminario de reflexión académica 'Retos y oportunidades de Colombia en el s. XXI', en el que han participado diversas personalidades del país sudamericano, integrantes del Consejo Asesor de UNIR Colombia, quienes han pedido mejorar la calidad de la educación para romper barreras sociales, económicas y políticas.

Una de ellas, Cecilia María Vélez, exministra de Educación colombiana (2002-2010) y presidenta del Consejo, ha afirmado que los jóvenes de su país "demandan mayor educación de calidad y salir de situaciones de pobreza" con urgencia. "Colombia es un país resiliente, que puede salir adelante", ha manifestado.

Además de Vélez, en el evento (transmitido de manera telemática desde España), han estado presentes como panelistas Moisés Wasserman, intelectual y exrector de la Universidad Nacional de Colombia (2006-2012); Gonzalo Arboleda, presidente de Colombia Excelente, y exsecretario general del Ministerio de Educación (1984-1986); y Juan Luis Mejía, exministro de Cultura (1999-2000) y exrector de la Universidad EAFIT, de Medellín (2004-2020).

También han intervenido Carlos Raúl Yepes, empresario y expresidente de Bancolombia (2011-2016), y Roberto Pombo, exdirector del diario El Tiempo (2009 - 2021). Todos ellos son miembros del Consejo Asesor de UNIR Colombia, que se encuentra estos días de visita en España.

Vélez ha señalado que "Colombia está atravesando una situación complicada, agudizada por el COVID-19. La economía de nuestro país está muy ligada a las materias primas y el problema del desempleo es estructural, aunque principalmente impacta en los jóvenes. Por ello, necesitamos fortalecer los servicios sociales para enfrentar este escenario. Inevitablemente, el estancamiento de la economía de Colombia ha generado mayor exclusión social".

Acto seguido, Juan Luis Mejía se ha referido a los efectos de la pandemia: "Nos ha hecho retroceder el país entre 10 y 20 años. Será una década perdida y sufrimos un gran problema de déficit fiscal para fortalecer los servicios sociales que enfrenten el desempleo. Pero también atravesamos grandes transformaciones, Una de ellas es el cambio demográfico: nuestro país está envejeciendo".

En materia educativa, ha destacado que se advierte "la carencia de una visión holística de la educación. Entre los principales retos, nos hace falta incorporar una visión integral, y dejar de interpretar la educación por compartimentos".

Por su parte, Carlos Yepes ha señalado que "los problemas por la pandemia son globales, de todos. El empresariado debe realizar una reflexión muy profunda sobre su rol en la sociedad colombiana. ¿Cómo pueden hacer los empresarios para que, a través de las universidades, conecten mejor con la sociedad? Una sociedad como la nuestra muy pocas veces pone al ciudadano en el centro. Y esta es una inmensa oportunidad. Hay una nueva ciudadanía, y a ese nuevo ciudadano hay que cuidarlo".

En su turno, Gonzalo Arboleda ha manifestado que "Colombia ha tenido muchos éxitos durante los últimos años, pero esta pandemia nos desnudó y puso en evidencia las brechas que padecemos. Entre otras, necesitamos educación de calidad, pertinente y equitativa para todos los ciudadanos. Además, necesitamos empleo formal y bien remunerado. Y se hace evidente la falta de buenos medios de comunicación, y también servicios culturales y de recreación necesarios para tener una sociedad sana". Asimismo, ha enfatizado que debe atacarse "la corrupción creciente y las practicas clientelistas, además de la deficiente gestión del Estado".

Durante su intervención, Moisés Wasserman ha señalado que -hasta la llegada de la pandemia-, el gran reto del Colombia era "construir una cultura y una economía basada en el conocimiento. En este término se incluían la innovación, tecnología, conocimiento de la biodiversidad y otros desafíos. Pero nos llegó la tormenta perfecta de la pandemia. Nuestra clase media tiene extraordinaria fragilidad. En una situación en la que se hundió la economía, el impacto fue enorme".

Ha agregado que "esta pandemia acelerará de una manera positiva algunos procesos, como las metodologías virtuales en la educación y en el trabajo, y posiblemente reconfigurará las ciudades. Pero también hay aspectos negativos. Nos vimos en un torbellino de mala información, tendenciosa, y creció el sentimiento de desconfianza de todos contra todos. La equidad debe jugar un papel central en la educación.

A los retos que teníamos se suman ahora los de restauración y recuperación de la sociedad. Depende de cómo emprendamos la restauración podremos saber si se trata del principio de un gran cambio".

Roberto Pombo, quien también forma parte del consejo asesor de UNIR Colombia, ha manifestado: "El futuro y los retos de Colombia hay que leerlos a través de la protesta social. El nuestro es uno de los países más desiguales del mundo. La gente no se siente representada en los organismos ni en los partidos políticos. El Congreso ya no representa a la sociedad. Si no se genera esto en las instituciones de representación democrática, la situación se traslada a la calle. Hay que crear un espacio para que la gente se sienta representada. Debe haber una reforma estructural para conseguir este objetivo".

Manuel Herrera, catedrático de Sociología y director ejecutivo de Relaciones Internacionales del Grupo Proeduca, ha moderado el debate y destacado la calidad de los ponentes: "Son personalidades de renombre que han abordado los retos de la Colombia del siglo XXI. Tenemos profundos lazos de cultura, de tradición y de historia con este país y con Latinoamérica. Llevar la formación online de calidad a la región, donde la educación no acabe nunca, es una de las misiones de UNIR".

Finalmente, Rafael Puyol, presidente de UNIR, ha resumido las exposiciones de todos, que él denominó las "cuatro 'D' y las dos 'E'": "Entre los retos destacan la diversidad generacional, la digitalización que ha venido para quedarse (y que plantea cuestiones como la necesidad de formar a los docentes para que puedan transmitir sus saberes), la demografía (que planteará temas complejos en el futuro) y la democracia: Colombia necesita una mejora en la calidad democrática". Concluyó que "la educación es un ascensor social de primera categoría, y que Colombia requiere empleo de calidad, bien remunerado".

