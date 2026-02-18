personas mueren en la ciudad china de Hubei tras una explosión en una tienda de petardos

PEKÍN, 18 feb (Reuters) - Doce personas murieron el miércoles cuando una tienda que vendía petardos explotó y se incendió en la provincia china de Hubei, y el fuego quemó 50 metros cuadrados del local, según informó la cadena estatal CCTV.

Según el informe, el incidente se produjo en un comercio minorista, cuyo nombre no se menciona, de la ciudad de Xiangyang, en el centro de China. La causa de la explosión está siendo investigada, según CCTV.

Las explosiones relacionadas con la pirotecnia no son infrecuentes en China, donde los petardos tienen un uso extendido y a menudo se lanzan de forma indiscriminada durante celebraciones tales como las fiestas del Año Nuevo Lunar, que comenzaron el martes.

En junio, una explosión en una fábrica de fuegos artificiales en la vecina provincia de Hunan causó la muerte a nueve personas y heridas a otras 26. Algunas ciudades de China han prohibido los fuegos artificiales por motivos de seguridad y contaminación atmosférica, pero las medidas son controvertidas, ya que los petardos, utilizados tradicionalmente para ahuyentar a los espíritus malignos, siguen siendo fundamentales en las celebraciones del Año Nuevo Lunar. (Información de Colleen Howe; edición de Bernadette Baum; edición en español de Jorge Ollero Castela)