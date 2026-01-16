Perspectivas de crecimiento de Argentina son estables, pero dependen de posible regreso a mercados de deuda

Por Gabriel Burin

BUENOS AIRES, 16 ene (Reuters) - La economía argentina crecerá a un ritmo ligeramente más lento este año y en 2027 mostró el viernes un sondeo de Reuters entre economistas, que señalaron que mucho depende de una posible vuelta a los mercados globales de deuda, actualmente cerrados para un país que tuvo repetidas cesaciones de pagos.

Se espera que la inflación, que ha erosionado el nivel de vida de los argentinos durante muchos años, se desacelere, pero se mantenga en la zona de los dos dígitos y sea algo más alta de lo esperado en una encuesta trimestral realizada en octubre.

La mediana de las previsiones de crecimiento del Producto Interno Bruto es del 3,0% este año y en 2027, tras un aumento previsto del 4,3% en 2025, según las estimaciones de 25 economistas encuestados entre el 12 y el 16 de enero.

La mayor previsión de crecimiento del PIB para este año era del 5% y la menor del 1,6%, lo que refleja una visión más optimista sobre el impulso reformista del presidente Javier Milei y la preocupación por su impacto en la economía real, respectivamente.

Se prevé que la inflación, medida por la variación anual del Índice de Precios al Consumidor, se modere hasta una media del 25,3% en 2026, frente a una media del 44,5% en 2025.

La tasa prevista del 25,3% es inferior a la del 31,5% registrada en diciembre del año pasado, pero superior a la previsión media del 23,7% de una encuesta realizada en octubre, ya que la tendencia a la baja en el aumento de los precios se ve limitada por una inflación persistente de los servicios.

De todos modos, la tasa principal ha caído bruscamente desde un máximo del 237% en 2024, cuando Milei inició su mandato con la promesa de "aplicar la motosierra" a un gasto desbocado.

Según analistas, la intensificación de las medidas de austeridad este año y la posible incursión en los mercados mundiales de capitales impulsarán aún más el cambio de Argentina hacia un modelo económico basado en la exportación de materias primas.

El enfoque de Milei ya ha causado disrupción al impulsar las inversiones mineras y energéticas en provincias ricas en recursos, mientras se desploma la actividad manufacturera en populosas áreas metropolitanas.

"En 2026, agro, minería y sector financiero proyectan un buen desempeño, en tanto que actividad comercial, turismo, industria manufacturera y construcción tendrán un desempeño más débil, aunque mejorando respecto de 2025", dijo Marcos Cohen Arazi, economista del instituto Ieral de Fundación Mediterránea.

A MERCADOS INTERNACIONALES DE DEUDA

Recuperar el acceso a los mercados internacionales de deuda, de los que Argentina ha estado excluida desde 2018, será crucial para las perspectivas económicas del país. A finales de 2025, el banco central de Argentina dijo que buscaría hacerlo para refinanciar sus vencimientos.

Esta medida reforzaría la confianza y prolongaría un periodo de calma para la moneda local, el peso, lo que permitiría que la inflación siga bajando.

"La clave está en que el gobierno logre al menos colocar deuda en los mercados internacionales por los vencimientos que tiene de capital durante el primer semestre del año", dijo Claudio Caprarulo, economista y director de Analytica.

"Nosotros proyectamos que va a lograr hacer una emisión de deuda, mientras que el volumen y la tasa dependerán de las condiciones en ese momento", agregó.

Los funcionarios esperan que la prima de riesgo soberano caiga pronto a niveles compatibles con un cupón de interés inferior al 10%, que sería aceptable para una operación de bonos con ley extranjera, en línea con las condiciones de la deuda bajo legislación local.

Pero este escenario requiere pruebas sólidas de que las reformas de Milei están generando una acumulación sostenible de reservas al arreglar el déficit de cuenta corriente de Argentina para recortar su dependencia del Fondo Monetario Internacional (FMI).

En una señal de que una operación con bonos extranjeros puede estar más cerca, el FMI recibió con satisfacción esta semana los esfuerzos del Gobierno para reconstruir las reservas de divisas.

Pero algunos analistas mantienen la cautela.

"La cuestión es si el gobierno va a tener esa oferta de dólares (del saldo comercial) disponible o no", dijo Sebastián Menescaldi, director asociado de EcoGo. "Si no es suficiente, el esquema cambiario se va a complicar", concluyó.

