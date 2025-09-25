Perspectivas de ingresos animan a los consumidores alemanes en octubre, según el GfK

BERLÍN, 25 sep (Reuters) -

La confianza de los consumidores en Alemania aumentará ligeramente en octubre, aunque se mantendrá en terreno negativo, ya que la mejor opinión de los hogares sobre sus perspectivas de ingresos compensa la tendencia a la baja de los últimos meses, según una encuesta publicada el jueves.

El índice de confianza de los consumidores, publicado por el instituto de estudios de mercado GfK y el Instituto de Decisiones de Mercado de Núremberg (NIM, por sus siglas en alemán), subió a -22,3 puntos en octubre desde los -23,5 puntos de septiembre, ligeramente revisados al alza, superando la previsión de los analistas encuestados por Reuters de una lectura de -23,3 puntos.

El aumento de las expectativas de ingresos, que saltaron 11 puntos desde el mes anterior hasta alcanzar los 15 puntos, fue el principal motor del incremento de la confianza general, aunque el analista de consumo de NIM Rolf Bürkl se mostró escéptico sobre si marcaba un cambio de tendencia.

"La situación geopolítica, la preocupación por el empleo y el aumento de los temores inflacionistas pueden obstaculizar por el momento una recuperación general", advirtió Bürkl.

Por el contrario, las expectativas económicas para los próximos 12 meses siguieron cayendo por tercer mes consecutivo, hasta -1,4 puntos desde los 2,7 del mes anterior, mientras que la disposición a comprar descendió hasta -11,6 puntos, su punto más bajo desde junio de 2024.

(1 dólar = 0,8618 euros) (Información de Miranda Murray; editado en español por Benjamín Mejías Valencia)