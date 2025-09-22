Perspectivas de Porsche se complican por desaceleración en China, autos eléctricos y Trump

Por Simon Ferdinand Eibach y Rachel More

BERLÍN, 22 sep (Reuters) - Los inversores castigaban el lunes a la marca alemana de autos deportivos Porsche, tras advertir un impacto en sus beneficios este año, atrapada entre sus icónicos modelos devoradores de gasolina y un cambio hacia los vehículos eléctricos (VE).

Las acciones de Porsche se desplomaban más de un 7%, después de que retrasó el viernes el lanzamiento de un nuevo VE y recortó sus previsiones de margen de beneficios por la debilidad de la demanda, la presión en China -su mercado clave- y el aumento de los aranceles estadounidenses.

Los problemas de la firma apuntan a un desafío más amplio, ya que sus homólogos del sector europeo tratan de navegar por el cambio global a los VE mientras la feroz guerra de precios y la desaceleración económica china erosionan la demanda, sobre todo en las marcas de gama alta como Porsche.

La empresa matriz, Volkswagen, el mayor fabricante de autos de Europa, dijo que la revisión de sus productos le supondrá un golpe de 5100 millones de euros (US$6000 millones), lo que retrasará algunos modelos de VE en favor de los híbridos y autos con motor de combustión.

El beneficio operativo de Porsche se reducirá en hasta 1800 millones de euros este año. Porsche espera ahora que su margen de beneficios en 2025 no supere el 2%, frente a un rango previamente guiado del 5% al 7%.

Las acciones de Volkswagen también bajaban un 7,5%, en camino a su mayor caída desde 2023.

Algunos analistas creen que el recorte de las previsiones era inevitable, dada la presión sobre Porsche para que prolongue la vida útil de sus motores de combustión debido a la lenta demanda de VE.

(US$1 = 0,8501 euros)

(Editado en español por Carlos Serrano)