Perspectivas de producción de trigo en Australia mejoran al comenzar la cosecha

CANBERRA, 20 oct (Reuters) - Los analistas aumentaron sus estimaciones para la cosecha de trigo de Australia, según una encuesta de Reuters, ya que los rendimientos mejores de lo esperado en las regiones de cultivo occidentales impulsaron las perspectivas de producción a pesar de las pérdidas causadas por las condiciones secas en partes del sur.

Con la cosecha en marcha y prevista hasta enero, cinco analistas elevaron sus estimaciones en un promedio de medio millón de toneladas métricas desde finales del mes pasado.

La mediana de sus estimaciones era que Australia produciría 35,7 millones de toneladas de trigo, lo que supondría la tercera mayor cosecha jamás registrada.

La gran producción australiana se sumará a la abundante oferta mundial de trigo, que ha empujado los precios de referencia de Chicago a mínimos de cinco años.

Australia es uno de los mayores exportadores mundiales de trigo, cebada, colza y otros cultivos.

Los analistas también elevaron las estimaciones de la cosecha australiana de cebada en un promedio de unas 400.000 toneladas.

Las cifras para la colza apenas variaron.

Las previsiones medias eran de una cosecha de cebada de 15 millones de toneladas, la mayor de la historia, y una cosecha de colza de 6,5 millones de toneladas.

El año pasado, Australia cosechó 34,1 millones de toneladas de trigo, 13,3 millones de cebada y 6,4 millones de colza.

La humedad del suelo ha sido en general buena o muy buena durante el periodo vegetativo en gran parte de Australia Occidental, el norte de Nueva Gales del Sur y Queensland, pero deficiente en partes de Australia Meridional, Victoria y el sur de Nueva Gales del Sur.

Los agricultores de algunas regiones meridionales decidieron en las últimas semanas recortar los cultivos para forraje, sobre todo después de que no se materializaran las precipitaciones previstas.

"He recortado un poco mis cifras de trigo para Victoria y partes de Australia Meridional, donde se ha cortado para heno", dijo Rod Baker, analista de Bendigo Agribusiness Insights.

"Pero lo que he quitado de ahí, Australia Occidental lo ha compensado".

La Grain Industry Association of Western Australia elevó la semana pasada su previsión de producción de trigo en el estado en casi 1 millón de toneladas.

A continuación figuran las estimaciones de los analistas para la cosecha australiana en millones de toneladas métricas.

Trigo Cebada Colza Bendigo Agribusiness Insights 34,5 13,9 6 IKON Materias primas 38,2 15,9 6,9 Lachstock 36,6 15 6,1 Rabobank 34,1 14,9 6,5 Empresa comercial no 35,7 16 7 identificada

MEDIA 35,7 15 6,5

(Reporte de Peter Hobson; Editado en Español por Ricardo Figueroa)