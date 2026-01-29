Perú: abandonados por Perú, indígenas amenazan con anexión a Brasil

Habitada principalmente por indígenas ticuna, la comunidad de Bellavista Callarú se encuentra en una de las zonas más aisladas y vulnerables del país, fronteriza con Brasil y Colombia.

Los líderes locales creen que el vacío dejado por el Estado ha favorecido la expansión de grupos criminales vinculados al narcotráfico, con una escalada de asesinatos, extorsiones y amenazas.

"No hay una presencia estatal efectiva en esta zona fronteriza", declaró Desiderio Flores Ayambo a los medios locales, denunciando la falta de atención médica, escuelas adecuadas y protección.

El ultimátum, explicó, se debe a años de frustración y a la falta de respuesta de las autoridades. El pueblo carece de una comisaría permanente y de un sistema judicial, mientras que las escuelas y los centros de salud son sumamente deficientes. La clínica local, sin médicos ni parteras, obliga a los casos más graves a ser trasladados, a menudo a Brasil. El aislamiento también es evidente a nivel económico.

"El sol peruano ya no circula aquí; usamos moneda brasileña o colombiana", explicó Flores.

Para los residentes, la confrontación con las comunidades del lado brasileño de la frontera alimenta el descontento, ya que el acceso a los servicios públicos es mejor al otro lado. De ahí la amenaza de un cambio de afiliación administrativa como medio para ejercer presión política.

"No queremos irnos de Perú, pero sin respuestas concretas, nos veremos obligados a considerar alternativas drásticas", concluyó Ayambo (ANSA).