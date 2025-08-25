Perú apuesta por Yotún y Advíncula para últimos duelos clasificatorios

Con escasas opciones de clasificar al Mundial de 2026, Perú apuesta al retorno del mediocampista Yoshimar Yotún y a la presencia del defensa Luis Advíncula para enfrentar a Uruguay y Paraguay en la última doble jornada de la eliminatoria sudamericana.

La Federación Peruana de Fútbol (FPF) difundió este domingo la relación de convocados para los partidos de la bicolor ante los charrúas, el 4 de septiembre en Montevideo, y frente a los paraguayos cinco días después en Lima.

El seleccionador peruano, Óscar Ibáñez, dejó fuera por lesiones a varios referentes, como los atacantes Paolo Guerrero (Alianza Lima) y André Carrillo (Corinthians, Brasil).

El delantero italoperuano Gianluca Lapadula tampoco fue tomado en cuenta esta vez.

El regreso del experimentado Yotún (Sporting Cristal), tras recuperarse de una lesión que lo tuvo varios meses fuera de las canchas, es lo más destacado en una nómina donde se mezclan nuevas caras y viejos conocidos.

Perú marcha en el penúltimo lugar de la clasificatoria con 12 puntos en 16 partidos. Solo puede aspirar a la séptima plaza, en poder de Venezuela con 18 unidades, que da acceso a la repesca intercontinental.

El combinado inca empezará este lunes sus entrenamientos de cara al choque en Montevideo, adonde viajará el sábado.

La lista de 27 convocados la conforman:

Arqueros: Pedro Gallese (Orlando City, USA), Carlos Cáceda (Melgar), Diego Enríquez (Sporting Cristal).

Defensas: Luis Advíncula (Boca Juniors, ARG), Carlos Zambrano (Alianza Lima), Renzo Garcés (Alianza Lima), Miguel Trauco (Alianza Lima), Luis Abram (Sporting Cristal), César Inga (Universitario), Oliver Sonne (Burnley FC, Inglaterra), Marcos López (FC Copenhague, Dinamarca), Matías Lazo (FBC Melgar).

Mediocampistas: Renato Tapia (Al Wasl FC, Emiratos Árabes Unidos), Erick Noriega (Gremio, Brasil), Yoshimar Yotún (Sporting Cristal), Christofer Gonzáles (Sporting Cristal), Jesús Pretell (Sporting Cristal), Jairo Concha (Universitario), Edison Flores (Universitario), Sergio Peña (Alianza Lima), Alessandro Burlamaqui (Alianza Lima).

Delanteros: Alex Valera (Universitario), Andy Polo (Universitario), Kevin Quevedo (Alianza Lima), Luis Ramos (América de Cali), Joao Grimaldo (Riga FC, Letonia), Kenji Cabrera (Vancouver Whitecaps FC, Canadá).