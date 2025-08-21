Perú: Ayuda de 300.000 euros para incorporar un científico internacional al Instituto de Biología de Salamanca

VALLADOLID, 21 Ago. 2025 (Europa Press) -

El Consejo de Gobierno ha aprobado una subvención de 300.000 euros para financiar la contratación del personal investigador del programa 'Andrés Laguna' por parte del Instituto de Biología Funcional y Genómica del Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC).

La expresión de interés beneficiaria de esta convocatoria es la presentada por el investigador Carlos Bustamante, un destacado científico peruano estadounidense especializado en el estudio biofísico del ADN y proteínas.

La Estrategia Regional de Investigación e Innovación para una Especialización Inteligente (RIS3) de Castilla y León 2021-2027 recoge entre sus objetivos el mejorar y fortalecer el ecosistema de investigación e innovación de Castilla y León para avanzar en la especialización, concretamente, a través de la contratación de investigadores.

Dentro de este marco, la Consejería de Educación convocó expresiones de interés para la incorporación de investigadores de alto impacto al programa 'Andrés Laguna' con el fin de identificar a aquellos con un reconocido prestigio internacional, pertenecientes a centros de I+D extranjeros, para su incorporación a las universidades públicas de Castilla y León o al Consejo Superior de Investigaciones Científicas (CSIC) en la Comunidad.

La subvención de 300.000 euros que hoy se aprueba se destinará a cubrir los gastos realizados desde el 1 de mayo de 2025 hasta el 30 de noviembre de 2026.

Examinadas las propuestas presentadas, se ha resuelto la citada convocatoria a favor del destacado científico peruano estadounidense Carlos Bustamante que desarrollará su investigación -denominada 'Implementation and deveolpment of Next-frontier fleezers SM Instrument in Castilla y León'- en el Instituto de Biología Funcional y Genómica, centro creado conjuntamente por el Consejo Superior de Investigación Científica (CSIC) y la Universidad de Salamanca (USAL).

Su trabajo se centra en el estudio de moléculas individuales de ADN y proteínas. El profesor Carlos Bustamante es líder en el desarrollo de instrumentos de pinzas ópticas con la mayor resolución espacial y temporal del mundo.

Estos estudios permiten comprender cómo las células realizan sus tareas, tanto en condiciones normales como en situaciones de enfermedad. Estas investigaciones pueden llevar al desarrollo de terapias más específicas y dirigidas contra enfermedades y alteraciones patológicas e, incluso, a la regeneración de células en medicina regenerativa y producción de alimentos.

Durante la estancia de Carlos Bustamante en el IBFG, se construirá e instalará en el Instituto de Biología Funcional y Genómica un instrumento (Next-Frontier) único en Europa. Posteriormente, servirá como campo de entrenamiento para los estudiantes/postdoctorados del IBFG quienes, en colaboración con los alumnos del laboratorio de Bustamante en Estados Unidos, implementarán dicho instrumento.

Por último, esta herramienta se aplicará para investigar aspectos del campo de la biología genómica.