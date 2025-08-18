Perú: Boluarte, “no cederemos ni un ápice de territorio”

"No cederemos ni un ápice de nuestro territorio ni permitiremos faltas de respeto. Nuestra soberanía no está en tela de juicio", declaró Boluarte desde Santa Rosa, una pequeña isla en la frontera entre Perú y Colombia.

"El distrito de Santa Rosa de Loreto es y seguirá siendo peruano", subrayó.

Durante su primera visita a la isla amazónica, la presidenta se refirió a los tratados internacionales firmados "que son perpetuos e inmutables" y que delimitan las fronteras entre ambos países.

"La isla Chinería y su distrito, Santa Rosa de Loreto, son tan peruanos como la papa y Machu Picchu", sostuvo.

En la década de 1920, el tratado firmado entre Perú y Colombia para delimitar sus fronteras asignó la isla Chinería a Perú. En la década del 70, debido a un fenómeno natural, una parte del territorio se desprendió y se denominó isla Santa Rosa. Según Colombia, esta nueva isla no pertenece a Perú.

(Ansa).