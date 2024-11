Perú casi sin margen de clasificar al Mundial 2026 tras empate con Chile

Perú se quedó casi sin margen de error para clasificar al Mundial 2026 luego de empatar sin goles ante Chile en la eliminatoria sudamericana, quedando anclado en el penúltimo lugar de la tabla de posiciones.

Sin un juego ofensivo contundente, la selección peruana sumó siete puntos en 11 partidos pero lejos aún del séptimo lugar que otorga medio boleto al Mundial mediante un repechaje con una selección de otro continente.

Perú tiene uno de los ataques más improductivos en las clasificatorias desde que hace más de dos décadas éstas se disputan bajo el formato de todos contra todos con tres goles anotados en 11 partidos. Ello equivale a un gol cada 330 minutos.

El entrenador uruguayo Jorge Fossati reconoció que la selección inca comprometió seriamente su futuro de cara al repechaje.

"Hay menos margen de error. Analizando el partido desde el resultado, no quedamos satisfechos para nada", dijo Fossati.

Consultado por el duelo ante la poderosa selección de Argentina, líder de la eliminatoria, Fossati anunció que su estrategia será diferente pero "la idea en general de ganar el encuentro no va a cambiar".

"Estábamos enfocados en este duelo" contra Chile, indicó Fossati.

Perú visitará a un campeón del mundo herido por su reciente derrota 2-1 ante Paraguay en Asunción.

Fossati, de 71 años, reemplazó al peruano Juan Reynoso a inicios de año cuando se llevaban jugadas seis fechas del premundial, tras el pésimo arranque de la escuadra incaica.

Hasta ahora Perú acumula seis derrotas (dos en casa), cuatro empates y un triunfo ante Uruguay.

- Seguir luchando -

El veterano e histórico goleador Paolo Guerrero anunció que el equipo seguirá luchando mientras exista una remota posibilidad de clasificar.

"Nosotros vamos a luchar, nosotros haremos nuestro trabajo y seguiremos poniendo el pecho, la vida y el corazón", declaró Guerrero quien erró un gol ante Chile en la más clara ocasión que tuvo Perú el viernes.

Según el periodista Josson Curi, del diario El Comercio, Perú "pagó sus errores y ahora mira de lejos los puestos de repechaje", donde se ubican Venezuela y Bolivia con 12 puntos.

El ex mundialista de Rusia 2018, Christian Ramos, indicó "que el resultado no nos favorece en absoluto. No me gustó como jugo Perú y así es difícil ganar".

"Si antes de este resultado la clasificación era complicada, hoy se vuelve una utopía", señaló el periodista Roy Galdós del diario Depor.

Para el periodista Eddie Fleischman del programa Full Deportes, el resultado refleja la pobreza técnica de Fosatti.

"Es increíble como puede cambiar (una selección): hace siete años clasificación a Rusia, siete años después estamos hablando de una selección eliminada cuando faltan siete fechas por jugar", criticó Fleischman.

Tras finalizar la fecha doble de noviembre, Perú enfrentará en marzo de 2025 a Bolivia y Venezuela rivales directos.

Cm/ljc/ol

AFP