Perú cierra 88 puertos por fuertes marejadas en el Pacífico

Perú cerró este domingo 88 de sus 122 puertos debido a fuertes marejadas sobre su litoral provocadas por vientos intensos asociados al fenómeno meteorológico del anticiclón del Pacífico Sur, informaron las autoridades marítimas.

La medida es de carácter preventivo e incluye la suspensión de toda actividad pesquera y deportiva con el objetivo de reducir el riesgo de accidentes y daños materiales.

El cierre de los terminales marítimos se puede incrementar en función de la magnitud del evento, que se prevé dure hasta mediados de la semana entrante, advirtieron.

"Tenemos 88 puertos cerrados de 122, lo que hace ver que el impacto del oleaje en las costas peruanas es considerable", declaró el capitán de fragata Enrique Varea, director de Oceanografía de la Marina de Guerra de Perú al canal N de televisión.

Según la autoridad naval, este domingo "el oleaje es de fuerte intensidad e irá bajando a moderado" en los días siguientes hasta volver a la normalidad las aguas.

El fenómeno provocó también descenso de temperaturas y tormentas de arena en Pisco y Paracas, en la costa central peruana, donde el viento alcanzó velocidades de hasta 63 km por hora, informó el domingo el Servicio Nacional de Meteorología.

El anticiclón del Pacífico Sur, señaló la autoridad meteorológica, son vientos alisios, intensos y persistentes a nivel de superficie que se originan frente a las costas de Perú y el norte de Chile, sobre el océano, y crean alta presión atmosférica debido a una masa de aire fría, estable y seca.

Perú y Chile fueron golpeados por fuertes marejadas a fines de 2024 y en enero pasado.