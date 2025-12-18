Perú.- Cirsa compra cuatro casinos en Perú, ubicados en Lima y Cuzco
BARCELONA, 18 de diciembre de 2025 (Europa Press) - Cirsa ha anunciado la compra de cuatro casinos en Perú, tres en Lima (Casino New York, Casino Luxor y Casino Pachanga), y uno en Cuzco (Casino Mystic), en un comunicado este jueves. La compra se ha hecho a través de su filial peruana, Gaming and Services, y se enmarca en el foco de "crecimiento selectivo en países clave 100% regulados". La empresa ha asegurado que el múltiplo de la operación está en línea con operaciones anteriores realizadas y que se financiará con efectivo disponible, por lo que no tendrá un impacto significativo en el apalancamiento.