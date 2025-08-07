LA NACION

Perú-Colombia: Lima refuerza presencia en isla Santa Rosa Yavarí

Territorio reclamado por Colombia.

  • icono tiempo de lectura1 minuto de lectura'
LA NACION
Perú-Colombia: Lima refuerza presencia en isla Santa Rosa Yavarí
Perú-Colombia: Lima refuerza presencia en isla Santa Rosa Yavarí

Esta medida reavivó las tensiones diplomáticas entre ambos países, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara a Lima de "apropiarse" de una zona que Bogotá aún considera en disputa.

La isla se ubica frente a las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), en el punto de intersección entre los tres países a orillas del río Amazonas. Habitada por peruanos desde la década de 1970, Santa Rosa se desarrolló como una comunidad agrícola, obteniendo la categoría de asentamiento oficial en 2005 y, en julio pasado, la de distrito autónomo con competencias municipales.

La reciente creación del nuevo municipio llevó a Petro a denunciar la supuesta expansión territorial de Perú. Lima rechazó las acusaciones y argumentó que Santa Rosa es parte de la isla Chinería, asignada a Perú en 1929 bajo un acuerdo bilateral de posguerra, y no constituye un nuevo territorio cuya soberanía necesita ser redefinida. (ANSA).

LA NACION
Más leídas
  1. El espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse
    1

    Alineación planetaria: el espectacular evento con casi todo el sistema solar involucrado y dos cuerpos a punto de tocarse

  2. La drástica decisión que tomó Barcelona con su arquero, en medio de un escándalo que crece
    2

    Escándalo en Barcelona: el club le retiró la capitanía a Ter Stegen en medio de un fuerte conflicto

  3. Se conoció el número que anticipa el dato nacional del Indec
    3

    Inflación de julio: el IPC en la ciudad fue del 2,5% y acumula un 18,1% en lo que va del año

  4. Cuánto gana el personal de la Gendarmería Nacional en agosto
    4

    Confirman nuevo aumento de sueldos para la Gendarmería Nacional: cuánto ganan en agosto de 2025

Cargando banners ...