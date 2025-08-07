Perú-Colombia: Lima refuerza presencia en isla Santa Rosa Yavarí

Esta medida reavivó las tensiones diplomáticas entre ambos países, después de que el presidente colombiano, Gustavo Petro, acusara a Lima de "apropiarse" de una zona que Bogotá aún considera en disputa.

La isla se ubica frente a las ciudades de Leticia (Colombia) y Tabatinga (Brasil), en el punto de intersección entre los tres países a orillas del río Amazonas. Habitada por peruanos desde la década de 1970, Santa Rosa se desarrolló como una comunidad agrícola, obteniendo la categoría de asentamiento oficial en 2005 y, en julio pasado, la de distrito autónomo con competencias municipales.

La reciente creación del nuevo municipio llevó a Petro a denunciar la supuesta expansión territorial de Perú. Lima rechazó las acusaciones y argumentó que Santa Rosa es parte de la isla Chinería, asignada a Perú en 1929 bajo un acuerdo bilateral de posguerra, y no constituye un nuevo territorio cuya soberanía necesita ser redefinida. (ANSA).