Perú, colombia y chile buscan la repesca en la última fecha de la eliminatoria al mundial

28 mar (Reuters) - Las selecciones de fútbol de Perú, Colombia y Chile jugarán el martes por un lugar en la respesca intercontinental para el Mundial de Qatar, con el equipo de Ricardo Gareca mejor posicionado ante un rival que a pesar de estar eliminado, dio batalla en su última presentación.

La eliminatoria sudamericana finalizará el martes. El equipo peruano aparece en la quinta posición de la tabla con 21 puntos, seguido por Colombia, con 20, y Chile con 19. Brasil, Argentina, Ecuador y Uruguay ya obtuvieron el pase directo a la Copa del Mundo.

Los tres tienen posibilidades de enfrentar en junio al aspirante de Asia, que se definirá en un duelo entre Australia y Emiratos Árabes Unidos o Irak. El clasificado saldrá de un partido único a jugarse en un escenario neutral a mediados de junio.

Perú recibirá a Paraguay, que quedó eliminado dos fechas atrás pero mejoró su rendimiento en su victoria del jueves ante Ecuador por 3-1. Gareca no podrá contar con el delantero André Carillo, quien sufrió un esguince en la rodilla izquierda en el partido contra Uruguay.

"Me agradó la actitud del equipo (contra Ecuador). Hubo presión y eso es fundamental. El martes buscaremos hacer lo mismo frente a Perú en Lima. Tratar de jugar, presionarlo y atacarlo", dijo a periodistas el entrenador de Paraguay, Guillermo Barros Schelotto.

Colombia, por su parte, puede que tenga un desafío más liviano ya que visitará a Venezuela, que viene de caer ante Argentina el viernes y está en el último lugar de la tabla. El equipo cafetero goleó a Bolivia de local, luego de acumular siete partidos consecutivos sin ganar ni marcar goles.

"Llegamos a una instancia que no hubiéramos querido, no solamente (dependemos) de nuestros resultados sino de resultados externos. Son horas difíciles, son horas de ansiedad, de mucha carga emotiva", afirmó el domingo el director técnico de Colombia, Reinaldo Rueda.

Chile enfrenta un escenario más complejo luego de haber sido goleado por Brasil 4-0 la semana pasada y tener como rival a Uruguay, que venció a Perú para meterse en el Mundial. Pero su entrenador Martín Lasarte dijo estar confiado en el ánimo de sus jugadores pese "al dolor de la derrota".

"Tenemos una serie de jugadores que tienen muchas batallas encima. Esto no significa que las situaciones que les toca vivir no los lastimen o no los movilicen, pero tienen una capacidad de adaptación o de readaptación superior al resto y han ido contagiando a otros", dijo Lasarte el lunes.

Tenemos "la posibilidad de ganar un partido y tener la fortuna o que el calendario se de como se tiene que dar y nos beneficie. Eso, creo de alguna manera generó un puntito de luz", agregó.

En los demás encuentros que darán cierre a un torneo que se inició con meses retraso por la pandemia de coronavirus y sufrió alteraciones debido a la crisis sanitaria, se medirán Ecuador con Argentina y Bolivia con Brasil.

(Escrito por Daniela Desantis. Editado por Javier Leira)